孻仔最懂社交？老大智商較高？研究發現家中排成「成就有不同」

台灣胸腔暨重症醫生黃軒以「你在家中排行老幾？」為題在Facebook分享，研究證實，家中排行會影響智力發展、社交能力及健康狀況，比如老大的平均智商會比弟妹高1至2分，但出生順序絕非唯一決定命運的因素。



研究證實，家中排行會影響智力發展、社交能力及健康狀況。（Canva）

透過美、英和德共約2萬人的研究數據顯示，家庭中排行老大的子女，在智力測試中得分略高於其弟妹，平均分差約為1到2分；弟妹也往往認為自己的智力不如哥哥姊姊。推測這種智力的差別在於 「家庭資源分配不均」，長子通常在幼年期間獲得更多的關注和教育資源，亦可能因扮演老師或長者的角色，進一步強化了自己的智力優勢。然而，這種智力的差異對子女的個人職業和生活成就實際上影響微乎其微。

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神經科學家也探討出生順序對青少年親和力的社會影響及其在大腦結構和功能上的表現，發現年幼的子女比長子在右側基底外側杏仁核（BLA）和右側背外側前額葉皮層（DLPFC）之間的連接上表現出更高的活性。這可能與「家庭分工角色」有關，年幼的孩子為了在家庭中脫穎而出，更懂得培養社交技巧，從而增強親和力。

最後是來自瑞典的30年研究，透過比較同一家庭中的兄弟姊妹發現，長子在兒童時期更可能因憂鬱和ADHD接受治療，且長子在50歲後患有內分泌疾病的風險增加。而年幼的兄弟姊妹在中年時期因心血管系統疾病的住院風險更高。

綜合研究結果，出生順序確實會以多種方式影響人生，包括智力發展、社交能力、健康狀況。不過，黃軒也提醒，遺傳、環境、教育、後天努力同樣是影響關鍵；出生順序或許能解釋個體差異，但它並不會限制人生的高度。

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