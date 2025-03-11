ADHD｜不只影響專注力！研究：不治療恐短壽「男減7年女減9年」

根據台灣衛生福利部心理健康司的資料顯示，台灣注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）盛行率為9.02％，但只有1.62％接受診斷，更只有1％左右接受完整治療，為此衛福部也呼籲父母即早讓孩子接受診斷，莫錯過黃金期。近日，《NPR》一則報道指出，國外有研究發現，患有ADHD的成人，壽命較短。



ADHD影響深遠 成年患者壽命減少近10年

ADHD為注意力不足過動症，是一種發展性疾病，大部份的患者會在幼童時期確診，主要的症狀為注意力不易集中、活動量過多、行為衝動，這些症狀可能會伴隨患者到青少年、甚至是成年階段。

根據《NPR》指出，一項發表於《British Journal of Psychiatry》的研究顯示，患有ADHD的成年男性，比一般男性壽命少了大約7年的壽命，而患有ADHD的女性則為9年，該研究的作者為倫敦大學學院（University College London）老年學與臨床心理學（aging and clinical psychology）教授喬許．斯托特（Josh Stott）。

研究分析了3萬名英國成年的ADHD患者的醫療數據，並與將近30萬名未患有ADHD的成年數據進行比較。

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縮短壽命關鍵在衝動抑制 專家呼籲及早治療改善

曾於2019年發表類似研究的，美國弗吉尼亞聯邦大學醫學中心（Virginia Commonwealth University Medical Center）退休精神醫學臨床教授羅素．巴克利（Russell Barkley）認為這篇研究的意義重大。而巴克利2019的研究則是發現，從幼童時期被診斷出ADHD的患者，平均壽命減少了8.4年，與斯托特的研究有異曲同工之妙。

巴克利的研究指出，ADHD（注意力不足過動症）成人壽命縮短的主要預測因素包括收入較低、教育程度較低、吸煙率較高、睡眠時間不足、運動量不夠、營養不良，以及較高的危險駕駛行為，不過他也強調，這些因素幾乎都與衝動控制能力有關，而衝動控制是可以透過治療得到改善的，這也意味着壽命縮短是有機會被扭轉的。

「由於ADHD患者較衝動，所以他們較無法做出最佳判斷」凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）小兒神經學教授馬克斯．維茲尼策（Max Wiznitzer）解釋道。而過去，美國各地對於ADHD的研究結果也顯示，未經治療的 ADHD 會增加罹患糖尿病、心血管疾病等重大健康問題的風險，並提高因意外死亡或自殺的可能性。

「最大的問題，並不是在於ADHD本身，而是ADHD如何影響患者的生活方式」維茲尼策表示，這些研究也說明了ADHD成人治療的必要性，若能讓患者的行為變得更加可控，那就能減少各種併發症的風險。

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