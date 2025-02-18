孩子數學成績差關父母事？研究：「這小偏差」足已令子女數學焦慮

數學是許多人求學時代最討厭的科目，成績總是低空飛過，進而產生討厭懼怕的情緒，但這恐怕會對孩子造成負面影響。根據最新研究顯示，父母對數學的焦慮可能會對孩子早期的數字技能產生負面影響，進而影響他們在學校學習數學的表現。



根據《每日郵報》報道，最新研究顯示，約有30%的人存在「數學焦慮」，發生手心出汗、心跳加速等生理反應。這項由英國盧夫堡大學（Loughborough University）和3所意大利大學的專家共同進行的研究，追蹤了近130名兒童長達5年之久。研究人員在孩子3歲時評估了父母的數學焦慮程度，並從3歲到8歲追蹤了孩子的數學發展情況。

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這項研究的目的是評估數學焦慮是否會從父母傳遞給孩子，以及父母的數學焦慮是否會隨着時間的推移影響孩子的數學發展。雖然研究發現，沒有證據表明孩子會內化父母對數學的焦慮，但卻發現父母的數學焦慮與孩子的數字技能之間存在顯著的關聯。

盧夫堡大學數學認知專家莫爾桑伊（Kinga Morsanyi）博士表示：「我們發現，當孩子3歲時，那些自稱對數學感到焦慮的父母，其孩子的早期數字技能比焦慮程度較低的父母的孩子要差。」「這種影響隨着孩子的成長和入學而持續，同樣的孩子在8歲時的數學成績表現仍然較低，考慮到學校教育對數學發展的強烈影響，這一點非常值得注意。」

研究推測，當父母害怕數學，家中較少數字遊戲與學習活動，也使孩子接觸數學的機會減少。並指出，孩子早期的數學發展是未來學業成功的關鍵預測因素，而學業成就反過來又會影響關鍵的人生結果，包括職業機會、收入潛力，甚至是長期的心理和身體健康。

對於那些擔心自己數學焦慮並想採取行動的父母，莫爾桑伊博士表示，避免對數學說負面的話是一個好的開始。莫爾桑伊博士說：「父母可以採取一個簡單但有力的步驟，就是更積極地談論數學，並認識到你不需要特殊的數學天賦就能學好數學。」「即使父母在數學方面有困難，表現出興趣、熱情和鼓勵也可以為孩子帶來很大的不同。」

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