教養｜孩子亂丟玩具講道理責罵都沒用？即看3招有效減少不當行為

不少家長都常因孩子做出不當行為而苦惱，即使講道理、懲罰都沒有用，不知怎樣做才能減少不恰當行為。其實在處理這些情況時，時機及策略都非常重要。以下總結3招幫助家長減少孩子的不當行為。

資料來源：教育局《處理兒童的行為、情緒及學習問題》



3招減少不恰當行為

1. 刻意忽視

孩子做了不恰當的行為，不要給予任何注意，包括語言及非語言的反應，例如不要望向他，也不要跟他說話。刻意忽視對於處理一些較輕微及刻意吸引他人注意的行為，例如扮鬼臉或扭計發脾氣，特別有效。

初時孩子可能不明白你為何不理睬他，會變本加厲來吸引你的注意，要這個方法有效，家長必須堅持不予理會，直至他們停止不恰當的行為，才重新給予注意。

2. 合理後果

孩子做了不恰當的行為，可以選擇一個配合當時情況的後果，利用剝奪權利的方法（例如取去引起問題的物件或中止正在進行的活動），來處理這些行為。例如孩子爭玩具，可沒收玩具十分鐘；在攀架上做出危險的動作，可請他暫停玩攀架十五分鐘。

要即時採取行動，並簡單說明為何須中止那項活動，例如「你們沒有分享玩具，現在要沒收玩具十分鐘。」

緊記遵守承諾，時間到了，要讓兒童恢復活動。恢復活動之後，可指導兒童練習正確的做法例如：「現在你們輪流玩這件玩具數分鐘吧」，但無須即時跟兒童說道理。

3. 冷靜時段

孩子做了不恰當的行為，可將他從發生問題的活動中帶走，並讓他在活動外圍一個指定地方或椅子安靜地坐數分鐘。

冷靜時段通常在發生問題的同一個房間內進行，要留意孩子在「冷靜角」或放置「冷靜椅」的地方，應無法碰觸到有趣的物品。

在處理孩子行為問題時，要在甚麼時機、採取甚麼策略非常重要。（Freepik）

進行冷靜時段的步驟：

1. 清楚說明做了什麼不恰當的行為，因而要進行冷靜時段。

2. 帶領他到冷靜角或冷靜椅，指示他安坐一段特定的時間（兩歲的孩子約須安坐一分鐘，三至五歲的孩子約兩分鐘）。

3. 不用教訓或與他爭辯。

4. 冷靜時段期間，不要給予任何注意。

5. 若能在指定時間內保持安靜，讚賞他並讓他重新投入活動。