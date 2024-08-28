教養｜「我是」與「我覺得」意思大不同！3大關鍵助孩子培養高EQ

自情緒中復原，在人生整體幸福感中發揮至關重要的作用。身為父母，我們有能力培養孩子的這種適應能力。三大關鍵策略讓你培養出有韌性的孩子！



經歷負面情緒是生活中很自然的一部分，刻意迴避會不知不覺阻礙孩子發展成長所需的應對技能：自情緒中恢復的能力。（Canva）

在當今訊息爆炸、不斷變化的世界中，如何培養情緒堅韌的孩子變得比以往更重要。有些父母因此迷失了，認為自己應該保護孩子，讓他們不必經歷任何負面情緒。但其實經歷負面情緒是生活中很自然的一部分，刻意迴避會不知不覺阻礙孩子發展成長所需的應對技能──自情緒中恢復的能力。

自情緒中復原，在人生整體幸福感中發揮至關重要的作用。身為父母，我們有能力培養孩子的這種適應能力。以下是有助培養孩子情緒復原力的3大關鍵策略。

第1：承認並尊重情緒

情緒是我們人性的重要組成部分，我們的目標不應該是避免情緒，而是擁抱它們。父母應該教導孩子，情緒沒有好壞之分，也不要立即壓抑情緒，而是去感受。

如果他們感到悲傷，更或者因此不想上學，請承認這種感覺。 身為家長，如果你曾有因為悲傷而逃避面對的經驗，可以向孩子分享，這會對他大有幫助。我們很多人從小就只能感受到一些正面的情緒，而負面情許都是不好的，這或許成為一生消極的根源。

覺得自己不該有憤怒、悲傷、不知所措、沮喪的情緒。一旦感受到了，肯定是出了甚麼問題，這麼想只會讓一個人感覺更糟。當一個人忽視忽視自己的情緒，將無法設法保護自己或尋求援助。允許情緒流動，將教導孩子適應自己的想法和感受，而不是抵制它們，這是培養韌性的開始。

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第2：言語具有力量

用來描述情緒的字詞決定了孩子是否可以發展出自情緒中恢復的能力。父母可以教導孩子用更有彈性的語言來表達他們的情緒，從而為他們提供最好的支持。

「我是」和「我感覺」之間有天壤之別；「我不知所措」和「我感到不知所措」截然不同，後者表明絕對有一條出路。教導孩子感受自己的感受，而不是成為感受的一部分。

第3：塑造情緒復原力

孩子仰望家長，成人的行為會影響他們與周圍世界的互動方式，所以父母自身對情緒的接受很重要。當他把果汁灑在車上時你會怎麼做？當他難以調節自己的情緒時，你會如何反應？你在這些時候的反應決定了孩子對情緒恢復能力的了解。

此外，展示你如何度過情緒困難的時刻也很有意義。例如，當你不想去工作或感到不知所措時，讓孩子看看你如何克服困難，正確的三步驟就是：承認→實踐→展示。

1. 承認自己的情緒，並表現出適度的優雅。

你可以簡單地說「我現在感到非常沮喪」。這是在告訴孩子，他也可以對自己的情緒有同樣的表現。

2. 當情緒爆發時，先練習平息情緒，然後再做出反應。

3. 表現出正向的情緒宣洩方式。

例如：聽音樂、唱歌、哭泣、大笑、清楚地分享你的感受、改變你的觀點、改變你的關鍵、運動等。當他有一天難以承受某些情緒時，這為他提供了指引。

父母總有一天無法時時刻刻陪伴孩子，而隨着現代生活變得越來越緊湊與複雜，培養情緒復原能力可以讓孩子擁有面對逆境和茁壯成長的力量。以上的策略，可以讓父母培養出有韌性、適應性強和情緒智商高孩子。這對孩子來說，遠比許多課本上的知識來得重要。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：比學業成績好壞更重要的事！如何培養情緒堅韌的孩子，關鍵3策略告訴你】