幼兒教育｜幼兒學A-Z英文字母助打好閱讀拼寫基礎 附免費字母教材

免費教材下載｜開始學習英文字母的幼兒，看見相關海報時，不時會興奮指著並大聲郎讀出字母。其實學習字母，不只是背誦26個英文字母這麼簡單，更是關乎兒童多方面的發展。以下介紹幼兒學習英文字母的好處，並提供免費的字母教材和教學提示。



幼兒學習英文字母的好處

1. 奠定閱讀及拼寫的良好基礎

美國一項研究顯示，孩子如果能在學前階段掌握英文字母，以及字母的發音，日後能更易掌握和拼讀新的英文字詞，為日後的閱讀與拼寫的能力打好基礎。

教育局亦在《幼稚園教育課程指引》中提到，幼兒能夠認讀和書寫英文字母，並了解字母與聲音的關係，有助於日後的閱讀和書寫能力發展。進一步點出學習字母是建構語音與拼讀能力的橋樑。

2. 幫助學習Phonics

不少家長都以為小朋友到小一才開始學習phonics（拼音），但其實英文字母本身就是phonics的基礎，孩子要先掌握字母與其發音的關係，才能更好掌握phonics，比一味死記硬背單字有效得多。

打好基礎後 可以學習Phonics

拼音學習教會小朋友如何根據發音規則拼寫單詞，將聽到的聲音轉化為正確的字母組合，從而提高拼寫準確性，也能更容易識別和理解單詞。

通過學習Phonics，小朋友可以掌握正確的音素發音，有助於打下良好的英語發音基礎，發展語言表達能力。

家長教學提示

家長可以在家貼寫有A-Z的海報或圖卡，鼓勵孩子每天在海報選出幾個英文字母練習發音，例如A發/æ/、B發/b/。練習時可加入簡單遊戲，例如練習「A for Apple」的時候，可以用蘋果的實物做例子，讓孩子把字母與生活中的事物連結起來，加深對字母的印象之餘，也能建立語音與字詞的初步認識。

如果有指定主題的A-Z字母教材，例如動物主題，家長日常可多與孩子練習，辨認不同動物的同時輕鬆學英語。如果在日常生活中見到該動物，也可以問問小朋友：「呢隻係咩動物呀？記唔記得佢嘅英文係咩？」，甚至考考他們這動物是甚麼英文字母開頭。