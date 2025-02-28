言語治療師教認英文字貼士 提升閱讀興趣 拼音+視覺詞為兩大關鍵

正所謂「書中自有黃金屋」，閱讀可以提昇小朋友的詞彙量、文法、句子運用能力，也能增強小朋友的邏輯思維、想像力、認知能力和專注力等。怎樣提昇小朋友對閱讀英文書的興趣及教小朋友閱讀英文？以下和各位家長分享一些方法和小貼士。

資料授權：言語治療師媽媽Miss Carley



鼓勵自行拼讀生字 認讀視覺詞

要小朋友學會閱讀英文，英文拼音（phonics）和視覺詞（sight words）是兩大重點。閱讀時，家長可以鼓勵小朋友以拼音拼讀書中一些兩至三個音素組成的生字，例如is、am、cat、pig等，再按小朋友的學習進度鼓勵他們去拼讀其他生字。英文中大約有七成的生字能用拼音規則（phonics rules）去拼讀出來，至於其餘未能拼讀出來的生字，則仍是要靠記憶去認讀的。

視覺詞即常見的英文生字，雖然它佔了兒童英文教材總字數的75%，但部份視覺詞不能按照英文拼音的規則拼讀出來。如果小朋友能認讀視覺詞，同時掌握英文拼音技巧的話，就可以大大提昇閱讀能力，甚至自行閱讀英文故事書了。

由淺入深 選擇子女感興趣的繪本

開始時，家長可以選擇一些文字較淺、句子較短的英文書和小朋友一起閱讀。家長可以先讀出書中的文字，但留其中一至兩個字請小朋友嘗試去讀，再逐漸增加小朋友朗讀書中文字的機會。待小朋友開始對閱讀英文有信心及興趣後，就可以讓他們閱讀一些喜歡的卡通人物或題材的英文繪本，以進一步提昇其閱讀趣味性。

邊玩邊學習英文

家長亦可以遊戲形式讓小朋友邊玩邊學習英文閱讀。例如，家長可以和小朋友玩砌句子遊戲，把常用字寫在紙或告示貼上，然後再貼在牆上。家長可以把句子朗讀出來並讓小朋友拿出正確的字咭去砌句子，待小朋友熟習大部份生字後，就可以鼓勵他們自行以生字造句子了。這個遊戲可以加深小朋友對生字及句子組織的認識，從視覺、聽覺和動覺學習英文閱讀，提昇學習效能。

從小培養閱讀習慣

另外，從小讓小朋友培養閱讀習慣是十分重要的。建議爸媽每天抽出時間與小朋友進行親子閱讀、平日多帶小朋友到圖書館或書店逛逛、在家設置閱讀角等，這些方法都可以讓小朋友培養對閱讀的興趣和習慣。

希望以上的小貼士對各位家長有用，令小朋友愛上閱讀英文書呢！

《本文獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉載》