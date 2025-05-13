幼兒必玩6款簡單律動遊戲　在家輕鬆練感統、動作協調及反應能力

很多幼兒都愛跑來跳去坐不定，其實只要家長設計好的活動，跑跑跳跳就能變成有效的學習和訓練。孩子在學前階段，可以透過簡單的律動遊戲放電之餘，更能訓練感統發展、肢體協調，以及反應能力。以下會分享6款簡單的遊戲，在家中、公園都可以隨時邊玩邊學！



簡單的律動遊戲，已經能訓練幼兒的感統發展、肢體協調，以及反應能力。（Freepik）

6款律動遊戲 訓練感統、肢體協調

1.跟我做動作：模仿訓練

家長可以做一個簡單的動作，例如拍手、跳、轉圈等，讓孩子跟著模仿。一開始可以慢慢做，之後加快速度，甚至做一些較有難度的動作來增加挑戰。這個遊戲可以訓練觀察力、記憶力，同時訓練孩子的手腳協調能力。

2.傳球一圈：手腳協調

孩子可以用手或腳將球滾給對面的人，再輪流接住再傳球。這個遊戲可以訓練合作、輪流等候的意識，同時也能訓練手眼協調。如果有幾個朋友一起玩，更可以加強社交互動。

3.交通燈動一動：節奏與控制

家長可以與孩子玩交通燈遊戲。首先可以先講解不同顏色代表甚麼：「綠燈可以行、紅燈要停、黃燈要慢慢行」，用簡單的指令幫孩子練習聽指示、控制收放。孩子熟習後，家長可加入變化，例如用手勢代替說話、加入障礙物，令遊戲更好玩。

4.踩石仔過河：平衡練習

家長可用家中物品做「石頭」，例如報紙、地墊、毛巾等。孩子要逐塊踩過去，途中不可以踩到地面。他們玩著玩著就會學會如何控制手腳、保持平衡。家長更可以加入情境故事，例如「過河救熊仔」增加趣味性和投入感。

5.音樂一停就靜止：感官反應

家長可以播音樂讓孩子自由跳舞，當音樂一停就要立刻企定。這個玩法對訓練聽覺反應、身體控制和平衡感特別有效，適合精力充沛的幼兒！

6.空中踩單車：訓練腳力和平衡感：

孩子可以坐在地墊上或躺下，雙腳抬起離地，好像在空中踩單車一樣活動雙腳。家長可以邊數拍子：「一二、一二」，或者配合音樂，讓孩子跟著節奏郁動雙腳，邊玩邊練習。

這個動作可以訓練腿部肌肉、核心平衡，更能幫助孩子學會左右腳協調。孩子熟習後，更可以加入挑戰，例如踩快點、倒轉踩。