1歲幼兒誤吞「這玩具」致腸道破裂！醫生稱「2大物品」吞下極危險

嬰幼兒喜歡將物品放進嘴裏，台灣兒科醫生吳昌騰分享一歲多的男孩腸道內有一串連在一起的巴克球，已造成腸道破裂並引發腹膜炎，必須緊急開刀取出。提醒家長巴克球的危險性。



嬰幼兒都會經歷一段時間，喜歡將物品放進嘴裏，無意間的舉動卻可能危害性命。台灣兒科醫師吳昌騰在臉Facebook「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」分享，幾年前一位一歲多的男孩來到急診室，已經嘔吐且食欲不振兩天。經X光檢查後，竟然發現男孩腸道內有一串連在一起的巴克球，已造成腸道破裂並引發腹膜炎，幸好開刀取出巴克球後，讓男孩漸漸恢復健康。

巴克球（小磁球，buckyball）若吞下超過兩顆，在胃腸道翻滾的過程中，非常容易夾着腸壁相互吸引在一起成團、成串，導致腸壁壞死，進而腸穿孔，對生命造成威脅。（Canva）

嬰幼兒誤吞物品兩大魔王：鈕扣電池、巴克球

吳昌騰發文指出，他都稱巴克球（小磁球）為「第二魔王」，雖然它排名在大魔王「鈕扣電池」後面，但威力毫不遜色，也是一樣可怕。前文提到的小男孩，一開始食欲不振、伴有嘔吐和腹脹症狀，最初在診所看診並服藥後症狀未見改善，兩天後到急診室求診。男孩心跳偏快、低血壓，等穩定男孩的生命體徵後，醫院安排腹部X光檢查，竟然發現腹中有10顆巴克球連成一線，導致腸道破裂並引發腹膜炎，隨即通知小兒外科醫生進行手術。

進行開腹手術後，成功將誤吞的10顆巴克球從腸道取出。母親看到取出的巴克球後，非常感謝兒科急診及小兒外科醫護人員第一時間取出巴克球，並說以後再也不敢讓孩子玩巴克球了。

吳昌騰解釋，巴克球外觀像小糖果，孩子很容易因為好奇而放入口中。若只誤吞一顆，通常會自然排出體外，但若超過兩顆，在胃腸道翻滾的過程中，非常容易夾着腸壁相互吸引在一起成團、成串。強大的磁吸力會切斷血液供應，導致腸壁壞死，進而腸穿孔，對生命造成威脅。

吳昌騰進一步提醒，從誤吞巴克球到腸壞死及腸穿孔之間有一定時間，初期通常沒有明顯症狀，若孩子不會表達或未主動告知，照護者難以察覺。一旦出現腹痛、嘔吐等症狀時，通常已經造成嚴重後果。

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嬰幼兒本就容易將東西放入口中，家長必須多加注意

嬰幼兒將東西放入口中的行為，主要源於其發展階段中的自然探索過程。從醫學角度來看，嬰幼兒在出生後的頭幾年，感官發展和認知能力尚未完全成熟，因此會利用口腔作為探索世界的主要方式之一。口腔內有豐富的神經末梢，能夠傳遞觸覺和味覺訊息，因此將物品放入口中有助於嬰幼兒獲得有關物品質地、形狀和溫度的感知。

這種行為也被稱為「口腔期」，是心理發展理論中的一個重要階段，通常發生在0至18個月期間。嬰幼兒透過將物品放入口中來認識和熟悉周遭環境，這不僅是探索的一部分，也有助於舒緩不適感，例如在長牙時期，嬰幼兒會因牙齦癢而將物品放入口中以減輕不適。

然而，這樣的行為也帶來潛在風險，如誤吞巴克球和鈕扣電池。因此，照護者需提高警覺，避免讓嬰幼兒接觸可能造成窒息或其他危險的物品，並為孩子提供安全的玩具和物品，以減少意外的發生。

鈕扣電池也是容易被孩子吞下，後果卻很危險的物品。（Canva）

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：急診醫師分享，嬰幼兒誤吞物品的兩大魔王，家長請避免讓孩子有機會接觸】