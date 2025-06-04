日本研究｜常用手機或削弱學習能力 大腦停滯發展 成癮性不輸煙酒

很多家長看到子女每日用手機，心裡難免會擔心。日本一位專業研究人腦活動機制與應用的神經科學家川島隆太教授，十多年來追蹤超過7萬名小學和中學生，透過觀察他們每日的生活習慣，發現手機使用時間越長，對學習能力和腦部發展的影響越大。



影響學習能力 成績比不溫書學生差

研究指出，只要每天看螢幕的時間超過一小時，孩子的學習能力就會明顯下降。川島教授推斷，手機使用時間過長，會連帶影響記憶力、理解力、邏輯思維、集中力等學習所需的基本能力。

調查發現，即使孩子每日用兩小時以上的時間溫習，但只要他們用手機超過三小時，成績表現仍然比不溫書但不用手機的學生差。

大腦部份區域會停滯發展

研究團隊更進一步用磁力共振（MRI）掃描學生大腦，發現長時間上網的孩子，大腦有三分之一的區域發展停滯，尤其是大腦「白質」情況更明顯，即是負責連結各部分神經網絡的區域。他們與三年前拍攝的腦部影像比較後，發現這些區域幾乎沒有變化，證明某些腦部區域是因為過度使用手機而沒有繼續發展。

即使沒用手機 只放身旁也會導致分心

川島教授引述其他研究結果，發現就算沒有使用手機，只是放在身旁，都足以影響集中力。例如美國德州大學一項研究就發現，手機放在桌面上的受試者，在記憶力測驗中表現最差；而手機放在另一間房的人成績最好。這種現象被定義為「Brain Drain」，即大腦資源流失。

原因是手機屬於主動推送資訊的裝置，即使沒有聲音，使用者都會潛意識留意有沒有通知，導致注意力被拉走。研究亦指出，睡覺時將手機放在床邊會令睡眠質素下降。

即使手機沒有聲音，使用者都會潛意識留意有沒有通知，導致注意力被拉走。（Freepik）

手機功能的設計會損害持續專注能力

研究指出，手機是一個可以同時看影片、玩遊戲、回覆訊息、打電話的裝置，結構上本身就不利於集中專注。大部份手機遊戲只需一至兩分鐘就能完成一局，用戶容易習慣不斷切換活動。而應用程式的設計，亦往往預設用戶沒有耐性。

川島教授指出，開發者正是針對沒有集中力的人都可使用的方式來設計功能，結果令使用者越來越難專心做一件事。

研究團隊進一步分析學生在溫習期間使用不同類型的手機功能（例如通訊軟件、影片、遊戲、音樂）的頻率，發現只要邊溫書邊用手機，學習能力都會顯著下降。不論用哪個程式，只要習慣一心多用，表現都會變差。

成癮性高不輸煙酒

川島教授指出，使用手機會令人產生「舒服感」，從而容易上癮。他認為這種成癮性與煙酒相似，不是沒有壞處就可以任由發展。如果已經清楚手機會帶來負面影響，就應該考慮設限。例如澳洲已經通過法案，禁止16歲以下人士使用社交媒體，成為全球首個實施此政策的國家。

使用手機會令人產生「舒服感」，從而容易上癮，成癮性與煙酒相似。（Freepik）

要及早介入幼兒用手機習慣

川島教授特別指出，學前幼童使用手機的時間越來越長。2至3歲的幼兒每日平均用兩小時上網，有兩至三成更用超過三小時。他認為習慣越早介入修正，對孩子造成的影響越少。

最後川島教授提醒，幼兒難以自我控制用多久手機，家長需要介入並建立家庭規則。其中一個最基本的建議就是，讀書時同睡覺前，手機應該關機或擺離身體遠的地方；不應該在枕邊充電。

除此之外，家長的行為都會成為孩子的榜樣，如果父母吃飯、說話都望著手機，孩子自然會覺得這樣是正常的。因此父母應以身作則。