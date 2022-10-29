該讓孩子知道嗎？研究稱每天打機3小時　這「2項能力」表現更好

成長於數碼時代的孩子，因為電子產品普及，接觸電玩並不稀奇。很多家長會擔心電玩對孩子不好，不只影響孩子身體及心理健康，甚至導致與其他人交流時間減少。不過日前一份美國的研究報告卻顯示，每天打電玩的孩子，在「控制衝動」的能力和「記憶力」的表現，比完全不碰電玩的孩子還要好。



這份發表在美國醫學會雜誌網路開放期刊（JAMA Network Open）的研究報告，作者是美國佛蒙特大學（University of Vermont）精神醫學助理教授查拉尼（Bader Chaarani），他自己就是電玩愛好者，所以對這個話題很感興趣。

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查拉尼的研究團隊將約2000名9歲和10歲兒童分成兩組，1組從未玩過電玩，另1組則是1天玩3小時以上，兩組分別接受2項測試，觀察他們「控制衝動」的能力，以及「記憶力」。之後排除父母收入、IQ和心理健康等相關變量後得到結論，顯示每天玩3小時電玩的兒童，兩項的表現都比另一組好。

研究團隊在兩組兒童進行測試時，同時使用功能性磁振造影（MRI）掃描他們的大腦，結果發現操作電玩的大腦，在與專注力和記憶力相關區塊都顯得更為活躍。

查拉尼教授最後報告中總結「這些測試結果顯示了一個有趣可能，就是電玩或許可以提供可測量的認知影響的訓練」，不過他表示，目前無法得知是因為認知表現好，讓孩子們更愛打電玩；還是孩子們常打電玩而提升了他們的認知表現。

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