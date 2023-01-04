兩孩吃飯時互搶手機哭鬧 座位黏滿飯粒 父母只顧玩手機置之不理

很多家長都喜歡帶孩子到餐廳用膳，但如果小朋友在餐廳哭鬧不停，父母卻置之不理，影響他人用餐，便會引起不滿。日前一位台灣網民抱怨自己到餐廳用餐時，遇到小孩互搶手機不斷哭鬧，家長卻只顧看手機，完全沒有理會孩子的情況，引起熱烈討論。



一位台灣網民在Facebook群組「爆怨公社」發文分享，日前在餐廳用餐時，遇到一對夫婦帶2名孩子到餐廳用膳。2名孩子在餐廳一直哭鬧互相搶手機看，但父母卻從頭到尾只顧低頭看手機，沒有理會過他們。

（圖：爆怨公社）

小孩不斷哭鬧 座位黏滿飯粒

網民在貼文中抱怨「請不要再說我不會體諒當媽媽的辛苦」、「吃飯帶小孩我不介意，重點妳們夫妻讓小孩一直輪流哭，為了搶看手機，吃個飯就一直聽到你們兩個寶貝鬼哭神號，等你們離開看到殘局，我替服務人員想哭。」

（圖：PhotoAC）

網民深感共鳴 引起熱烈討論

此文引起熱烈討論，不少網民都表示曾遇過類似的情況。「那天去買水果，旁邊一家早餐店，一個小孩也是一直哭，他媽媽完全當沒看見，我在旁邊說很大聲，真的很吵，結果水果店的收銀員對我非常客氣，想說是不是遇到瘋子」、「超沒家教，留這殘局是什麼意思」、「做餐飲每天都會遇到的問題，最討厭遇到這樣的客人，太多父母把手機當成高科技奶嘴」。

另外也有人表示，小孩把飯粒掉滿地也正常，但是家長應該要把飯粒撿起來。另外有網民建議，可以先帶孩子出餐廳陪伴和安撫，等孩子情緒穩定再帶回餐廳用餐，幾次後小孩就知道不能在餐廳太大聲了。