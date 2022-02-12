兒童長時間用手機影響讀寫能力　家長必需訂立5個禁機區｜鄭清穗

《美國醫學會雜誌，兒科》（JAMA Pediatrics）上的一項研究表明， 過度使用屏幕可能導致孩子大腦結構改變。 其研究人員對47名學齡前兒童的腦部通過核磁共振（MRI）成像進行研究， 發現超過美國兒科學會建議的使用時間的孩子， 他們大腦中與語言和讀寫能力相關區域結構出現了差異。

【撰文：內外全科醫生鄭清穗】



其實這類型的研究一向不少，所以專家們經常提醒父母要制定出零手機的空間與時間。然而為什麼實行起來那麼困難呢？是因為父母忘記了以身作則。如果當父母要求孩子在特定的時間放下手機時，父母也相應地自我要求，孩子知道了父母會遵守規定，他們便更願意服從。

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兒童心理學家、《紐約時報》專欄作家Perri Klass指出，家庭中的手機(也包括平板電腦等)禁區不只是屬於孩子的，是屬於整個家庭的。

一：到了睡覺時間，每個人都應該把手機放在睡房外充電，禁止各人帶著手機上床。

二：全家人聚在一起享受晚餐時，不看手機是基本的餐桌禮儀。

三：無論是閱讀或做功課，手機在旁也會誘惑孩子不再專注於他們的工作，所以這時候書桌是手機的禁區。

(資料圖片)

四：一家人在戶外玩耍時，可以把手機調整為飛航模式，這樣手機還是可以作為相機使用，但不會打斷你們的家庭活動。

五：在車上的時間，應該跟在餐桌上的時間一樣，是家人親密交談的時間。尤其是家有青少年的家庭，可藉著這時間傾談；不要讓孩子戴著耳機滑手機，自己則變成了司機。

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