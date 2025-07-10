老師、親戚也要防犯！5招助孩子遠離孌童癖　遇疑惑要敢說「不」

日前金秀賢、黃子佼孌童癖的新聞，讓許多家長都非常的緊張，擔心自己的心頭肉受到傷害，造成不可挽回的創傷，如何讓孩子知道如何保護自己，遠離孌童癖，便是重要課題之一；對此，台北同伴心理諮商所所長余佳容以媽媽的立場，建議5大防範策略，讓孩子們可以遠離孌童癖，開心過童年。



余佳容在Facebook「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」解釋，孌童癖是1種涉及成年人對兒童產生性慾，或不當行為的心理異常。這些人可能是陌生人，但更多時候，可能隱藏在孩子熟悉的環境中，如學校老師、親戚、朋友、甚至是鄰居。

余佳容提醒，家長需要意識到大多數案件，其實是發生在熟人之間，而不是陌生人犯案，孩子未必能立即察覺危險。孌童者通常會透過「獲取信任」，來接近孩子，所以預防勝於事後補救。保護孩子的關鍵是，教育他們識別可疑行為，並勇敢說不。

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余佳容點出5大防範孌童癖策略

1. 教導孩子身體界線

讓他們懂得保護自己：孩子需要知道，哪些行為是不可以接受的！首先，家長需讓孩子擁有「身體屬於自己」的觀念，任何人都不能隨意觸碰，如擁抱家人是好的，但有人觸碰你尿尿的地方是不好的；再者，也要告訴孩子，即使對方是熟人或長輩，只要感到不舒服時，都有權說「不」。最後，提醒家長，盡量用輕鬆、自然的方式和孩子談論這些話題，不要讓他們感到害怕或壓力過大。

2. 建立開放式溝通，讓孩子願意分享

家長要讓孩子知道，「無論發生甚麼事，你都可以和我說」，無論發生甚麼事，請千萬不要責怪孩子，否則可能造成反效果。即使他們說出令你驚訝或難以接受的事，也要冷靜應對。建議家長可定期與孩子聊天，詢問學校、課後活動、與哪些人相處，讓孩子感到被關心，重要的是，家長要營造安全對話環境，讓孩子不怕告訴你心事！

3. 教孩子識別孌童者的常見手法

孌童者常透過以下方式來接近孩子，如過度親密或給予特殊待遇、用秘密來控制孩子、給孩子看不適當的圖片或影片，試圖降低孩子的防備，甚至是製造身體接觸機會，如要求孩子坐在腿上、給不舒服的擁抱，可能就要注意了。

4. 設定不跟陌生人走與安全密碼

建議家長教導孩子安全原則，包括：不接受陌生人給的東西或邀請；如果有人說是爸媽的朋友來接你，先問只有家長和孩子知道的「安全密碼」，以確認是否是可靠的人來接送孩子。同時教導孩子，當感到害怕時，應大聲喊「救命！」並跑向人多的地方。

5. 讓學校家長社區共同守護孩子

家長不能單獨保護孩子，需要學校、社區的合作！建議多認識孩子的老師、教練、課後班導師，確保他們值得信賴；同時，家長也可以關心孩子參加的活動，注意是否有「過於親密」的成年人，並鼓勵社區家長間互相提醒，共同建立安全環境。

余佳容補充，一個關心孩子的社區，可以大大降低孩子受到侵害的機率。若孩子透露有人對他做出不當行為，請務必冷靜傾聽，避免責怪孩子，並讓孩子立即遠離可疑對象，保護孩子的心理健康。必要時，尋求專業協助，通報學校或相關機構，陪伴孩子走過心理創傷，讓他知道「不是他的錯」。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】