怎向孩子灌輸正向思維？父母身教最緊要！6句負面話語今日起要戒

家應是每個人的避風港，卻因父母許多無心的用語，往往成為傷害孩子最大的地方，就讓剖析父母常不當使用的6大關鍵字，對孩子可能產生哪些影響，並告訴你正確用法，以免傷及孩子的幼小心靈！



父母是孩子最親近，也最常接觸的長輩，因此，孩子往往會將父母的話無限放大，其影響力更往往大過於常人想像。對此，台北商業技術學院兼任講師邱鏛玉表示，父母的教養話術的確值得重視，她提醒家長和孩子說話要避免貶低、不信賴或嘮叨數落的方式，而以具體的表達、稱讚和鼓勵為主，並學習欣賞他的長處。

邱鏛玉引用「不要只叫莫札特整天算數學」，指出每個人都有自己的長處，應該放大優點，而不是只攻擊弱處，不僅親子間的教養是如此，朋友、夫妻的相處方式也應如此。

命令是家長最常出現的語言方式，光寶文教基金會專任講師黃兀表示，若是總以權威的口吻命令孩子，雖然容易收到短暫的效果，不過，其副作用將在青春期漸漸浮現，孩子會明顯的反抗父母，或是以說謊來掩飾自己的行為，以避免責罰。

由此可知，父母的說話方式會帶來絕大的影響，不妨跟着我們一起檢視常脫口而出的6大關鍵字，看看自己是否也說錯話了？

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關鍵字1：不準、不可以

情境：每天從幼兒園回家之後，小宇的第1個動作就是打開電視收看他最愛的卡通，而媽咪每天回家的第1句話則是「不准看電視」，然後硬生生的將電視關掉……



說明原因才正確

這種情境常在家中上演，許多大人主觀認定不好的事，都會直接跟孩子說「不可以」，有時並未告訴孩子背後的原因。邱鏛玉提醒父母，在說「不可以」前，應先清楚說明不適宜看電視節目的原因和規範，或以聊天的方式引導孩子相互討論、共同解決。也可跟孩子練習對話，像是「這個卡通要演30分鐘，可是我們等一下就要吃飯了，該怎麼辦？」

另外，不妨用正向的提醒代替負向的禁止，像是以「我們要先吃飯」來代替「不准看電視」，若總是一味的禁止，反而是提醒孩子要記得看電視，而人往往會對被禁止的事更有興趣。

避免僵化

讓孩子了解背後的原因，還有另一個重點是「避免僵化」。邱鏛玉表示，曾經有過1位媽媽擔心日益惡化的治安，所以要孩子每天放學後都在家公寓大門口等她，且不能到其他人家中，當然也不能吃別人給的東西，以安全為出發點的媽咪一直要孩子這麼做，孩子也乖乖聽話，但是有天媽媽在回家途中出車禍，直接被送到醫院，孩子就這樣一直站在門口等，鄰居表示關心時，他也都不敢搭理；直到媽媽醒來後，才想到「我的孩子還在樓下等我」。

邱鏛玉表示，孩子不明白在樓下等媽媽的原因，媽媽也未曾與孩子談及其他應變措施，孩子只是傻傻的聽話以避免被罵，久了就成為僵化。由此可知，一定要讓孩子了解「不可以」的真正原因。

關鍵字2：等一下

情境：禮拜二的晚上，媽媽回到家中做完家事，往往還得在家加班。而小花總是會發現一些新鮮事想要和媽咪分享，而在一旁說個不停，媽咪卻總是跟他說「媽咪在忙，等一下，好不好？」



忙碌時，可先採反應式傾聽

父母和孩子說「等一下」後，就沒有下文了，父母也不會留心自己說過這句話，會留給孩子滿心期待，不管是「等一下再說」、「等一下再買」或「等一下再跟你玩」，黃兀表示，沒有下文，前後不一致的說話方式，若經常使用，會讓孩子失去信任感。

邱鏛玉建議父母，忙碌時不妨先用「反應式傾聽」，即先重複孩子的語意，然後表明自己在忙，像是「聽起來，你很喜歡這個玩具耶！可是媽咪在忙，等一下再聽你說唷！」這樣的方式能讓孩子有被尊重的感覺，他自然也會尊重媽咪有事情要處理，這是先安撫孩子的1種方式，但邱鏛玉提醒父母，忙完後一定要記得剛剛允諾孩子的事。

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關鍵字3：嘖、吼

情境：還在學習自己吃飯的小華，每次吃飯總是將時間拖得很長。這天，2歲的小華又用手就拿西瓜往嘴巴裏塞，滴得衣服、桌面和地面都是西瓜汁，媽媽過來大聲的吼「嘖！髒死了，吃的像豬一樣！」



重視正向語言的力量

父母有權表達自己的情緒，但要特別留意自己的用字遣詞。黃兀認為，父母可稍微修正用法，像上述的情境，父母只是無心發出失去耐性的語氣詞，臉上也伴隨不滿的表情，孩子隨即知道自己做錯事而惹父母生氣了，若父母沒有進一步解釋生氣的原因，會讓孩子貶低自己。

此例即可提醒孩子：「我們要用叉子吃西瓜」，或事後請孩子協助擦拭桌面及地面，如此孩子吃得開心，又可學習協助媽媽做家事。

培養自尊心

這時期的孩子，自尊正在萌芽滋長，而自尊來自正面經驗的累積，切勿隨便批評及嘲諷，若父母壓抑不住情緒，直接以情緒性字眼回覆，孩子只能感受父母憤怒生氣，卻不知道錯在哪裏，時間一久，會貶低自我價值。

因此，父母需要先安撫情緒及處理當時的事件，而不是先發洩個人的情緒。此外，有時還會因為自己心煩，而對孩子表現出不耐煩的樣子，黃兀建議父母，不論自己不耐煩的原因為何，只要自己的情緒反應到孩子身上時，就應誠實的告訴他原因，如果純粹因為自己心煩，甚至需要主動向孩子道歉。

關鍵字4：我早就說

情境：小康開心的拿自己完成的拼圖展示給媽咪看，媽咪卻說「我早就說你可以拼好了嘛！上次沒拼好一定是你不夠專心……」



檢視孩子犯錯的真正原因

邱鏛玉表示，「我早就說」可能出現在孩子展現能力時，父母表示「我早就說你能做好，你之前都不用心……」，父母總將孩子以前沒做好的事拿出來比較，這個說法會讓孩子感到挫折，且有翻舊帳的意味，雖然仍肯定其能力，卻也認為他其實早就能將事情做好，這樣的說話方式確有不妥，孩子會認為自己做好，不值得鼓勵，但沒做好的那次卻一再被放大。

邱鏛玉建議父母，和孩子說話時要懂得煞車，若孩子做對了，給予鼓勵即可，切勿出現如此翻舊帳的話語。

另一常出現的時機為父母告誡多次的事，孩子卻仍然一犯再犯，父母便會說「我早就說不要這樣子做」。黃兀說，父母理應能察覺孩子是有意或無意的一再犯錯，若認為孩子是無心，就可告訴自己「他是不小心的」，即能稍微降下怒火，並先處理孩子犯的錯誤，然後再認真且嚴肅的告訴孩子，已提醒過很多次，為何又犯下這個錯誤，讓他練習自己說出原因以達到修正的功效。

若孩子是有意的犯錯，則需要正視其背後的原因，是否因平日受到忽略想引起父母的注意，或是發展上有障礙。

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關鍵字5：你一定要

情境：當小雅在玩玩具時，父母就在一旁叮嚀，「你等一下一定要收玩具。」



讓孩子擁有判斷力

當父母常說出「你一定要」或「你應該要」的語句時，不妨先省視自己為甚麼這麼說，是單純的命令以從控制孩子得到成就感？或是將自己的期待加諸於孩子身上？果真如此，那麼，父母就要矯正自己的心態，因為孩子是獨立的個體，並非父母的附屬品。

控制與責罵常可得到立即性的效果，但卻會產生最大的後遺症。邱鏛玉表示，把孩子當做即將長大的成人，讓他理解「為甚麼要這麼做」的方式才是長久之計，以免孩子未來缺乏判斷力，只知盲從或為反對而反對。

避免有不被信任感

像此例，爸媽只擔心孩子玩完後不懂得收拾玩具，便在事情還沒發生時就先行提醒，但命令的口氣易讓孩子有不被信任感，這便是犯了「預期失敗的謬誤」，事情還沒發生就預期它會來。黃兀以自身為例，她4歲的女兒曾說：「他們（玩具）都在外面旅行遊戲，為甚麼這麼早就要叫他們回家呢？」。

學齡前期的孩子常將物品擬人化，有時使用他們的語言，會使親子互動溝通更有效，所以改口問問孩子「玩完玩具要做甚麼？」或以孩子的語氣說「玩完玩具後也要讓玩具回家喔！」這樣的方式都易讓孩子理解需要收玩具的理由。

關鍵字6：不要吵

情境：媽咪好不容易忙裏偷閒坐下來看自己最愛的韓劇，小圓在一旁玩玩具，且在房子裏跑來跑去，不斷發出「碰」的聲音，讓媽咪聽不清楚劇中的對話，便說：「不要吵！」



讓孩子有抒發的管道

心理學家皮亞傑曾說：「請你記住，孩子的名字永遠叫『小孩』。」他們需要有時間、空間玩耍，而玩就只是單純的玩，不是為學習技巧而玩。「玩」是孩子的天職，爹地媽咪一定要接納孩子需要玩的特性，而遊戲時自然會發出聲音，這就得視父母如何和孩子約定。

邱鏛玉表示，都市地區的孩子往往較缺乏活動空間，精力無法發洩，父母必須仔細思考，孩子是否真的缺乏遊戲空間，若答案是肯定的，則請為孩子規劃一段到戶外跑跳的時間，或安排家中有安全合適的區域讓他發洩體力，又不必擔心被責罵；若是孩子已經有足夠的遊戲時間後，卻仍在家中大聲的遊戲而吵到他人，父母則須明白的告訴他，可以玩遊戲，但是不能妨礙到他人。如果孩子沒有管道消耗自己的體力，卻又在正常發洩體力時一再被父母罵，這只會摧毀他的自信心，因為他只是單純的遊戲，為何會惹得父母不高興。

說清楚、講明白、勤鼓勵

從兩位專家的解析中不難發現，這6句話不是不能說，只是說出口後，需藉由前後語句的支撐，讓孩子明白原因，並了解父母生氣是因為「行為」，而非「個人」，如此，才可讓孩子仍擁有自信心，並且修正自己的行為。

平時也應多鼓勵孩子，以建立其自信心。邱鏛玉表示，常在父母效能訓練的班級中，聽到父母說「我不知道孩子有哪裏好稱讚的」，其實，家長都忽略了孩子做好的地方，或是將做好的事視為「理所當然」，邱鏛玉舉例說，就連會自己刷牙也是值得鼓勵的1件事，父母試着跟孩子說「哇～你好愛惜自己的牙齒喔！都會自己刷牙」，因為他不需要旁人一再催促，就能自己主動完成，怎麼會不值得稱讚呢？

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：檢視不能說的6大關鍵字 ! 這些負面話語你是否天天說呢？這樣對孩子說才正確】