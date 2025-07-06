我12歲你介意嗎？紀錄片揭示網絡交友陰暗面　2500個大叔說不介意

台灣公視《主題之夜SHOW》將播出的捷克紀錄片《我12歲，你介意嗎？》片中，三名成年女性演員扮成12歲小女孩，進入交友平台進行實測，即使一再重申「我才12歲」，仍接連收到「沒關係」的回應。結果清楚反映兒童在網絡世界所面對的風險。節目探討數碼性剝削的模式與預防對策，值得家長與孩子一同觀看與討論。



兒童在網絡世界面對極大風險

現今許多人會透過網絡認識新朋友，但其中潛藏的危機不容忽視。捷克紀錄片《我12歲，你介意嗎？》（Caught in the Net），透過一場社會實驗揭開網絡性騷擾與剝削的黑暗角落。片中，三名成年女性演員扮成12歲小女孩，進入交友平台進行實測，短短10天內，就收到將近2500位成年男性的訊息與邀約。

即使女性演員一再重申「我才12歲」，仍接連收到「沒關係」的回應。這樣的結果清楚地反映出，兒童在網絡世界所面對的風險真實存在。節目以「調情、騷擾、性暴力？令人困惑的網絡交友」為題，深入探討數碼性剝削的模式與預防對策。

更多《我12歲，你介意嗎？》截圖：（按圖了解）



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是不當行為？還是愛的表現？

節目中，大眾透過情緒桌遊模擬網絡交友中可能出現的風險情境，親身體驗遭遇數碼性暴力的情緒壓力。主持人鄧惠文在節目開場就直指核心問題：「許多年輕人在戀愛初期，往往分不清甚麼是正常情感，甚麼又是跨越界線的侵犯。他們甚至可能把不當行為誤認為愛的表現。那麼，青少年該如何分辨自己是談戀愛，還是遭受騷擾或勒索？這是我們必須正視的問題。」

台灣社工督導曾峻偉則分析了兒童性誘拐常見的操作方式。他指出，成年加害者常利用孩子對性知識的不足，偽裝成關心的大哥哥或大姐姐，建立起「我們之間的秘密」，並灌輸錯誤觀念，讓孩子以為這樣的關係是正常的。他強調，這種「以愛為名的傷害」會讓孩子誤以為傳送性影像或發生性行為是愛情的象徵。

台灣諮商心理師王雅涵則分享輔導案例，有一名女孩與網友交往超過兩年，期間進行視訊洗澡與電話性愛等行為，卻從未覺得自己受害，甚至無法理解為何家長要干涉。她說：「這個孩子在意的不是『我應不應該跟男友洗澡』，而是『我不能被爸媽發現』，她相信這就是真正的愛情。」

青春期、渴望被認同的孩子，容易接受網絡戀情

為甚麼孩子容易陷入這樣的關係？學生Fiona指出，網絡交友帶來「被關注、被肯定」的感覺，對正處青春期、渴望被認同的孩子來說格外吸引。台灣自由工作者天羽夏月也補充說，12歲正處於自我認同發展的階段，網絡上的關心可能讓孩子混淆戀愛與情緒勒索的界線，再加上對父母的恐懼與擔憂，使他們更傾向隱瞞實情。

《我12歲，你介意嗎？》在捷克播出後引發強烈社會關注，甚至促使警方調閱影像，展開犯罪調查，並成功起訴多名加害者。曾親身經歷數碼性暴力的來賓莉莉安也在節目後分享感受：「這些事其實離我們不遠，可能就發生在我們周遭。孩子的求救聲音往往無聲無息，我們需要挺身而出，不只是看見，更要出手幫助他們。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：假扮12歲女童網路交友，狂收2500則邀約，公視《主題之夜SHOW》帶你了解兒少性剝削的運作模式及防治對策】