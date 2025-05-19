家庭開支｜夾心階層港媽指月花13.5萬 供樓讀國際學校最傷本

香港的夾心階層在不少眼中，家庭收入、生活質素都不錯。但到底他們每月的家庭開支是多少？雖然收入可觀，但日常開支加起來數字也可以非常驚人。有港媽公開分享自己一家六口的每月開支，發現每個月總開支高達13.5萬，引起網民熱議。



一家六口月開支13.5萬

港媽分享一家六口的每月開支，家中有兩個女兒、一名外傭、夫婦二人，以及一隻貓。細數每項使費後，發現每個月總開支高達13.5萬。當中最大支出是供樓，以及兩個女兒讀國際學校的學費，而生活開支加起來每一項都是一重負擔，令她直呼好大壓力！

6大主要開支（以月計）

1. 兩個女讀國際學校：$40,000

2. 供養車 + 供車位：$12,000

3. 每年兩次旅行：$100 000/次 × 2 ÷ 12 ≈ $17,000

4. 供樓（1000 呎）：$50,000

5. 工人姐姐：平均開支 $6,500

6. 一個禮拜出街一次食嘢 = $2500 x 4 =HK$10,000.00

每月總開支 = $135,000

港媽公開分享自己一家六口的每月開支，發現每個月總開支高達13.5萬。（AI生成）

網民各持不同意見：典型中產家庭

貼文引起網民熱議，有不少人都有共鳴，更表示這位媽媽還未計入某些支出，實際金額其實可能更高：

「差唔多，喺香港好能夠理解。兩公婆，我諗每人10隻先至有少少鬆動。仲未計稅務，保險，細路仔國際學校好興郊遊（去外國），又好鍾意去外地做義工等等嗰啲增廣見聞東西..仲要呢個市道，真係好大壓力」

「仲有供保險俾四大長老水電煤雜費￼，耐唔時有啲白事喜事又要洗一筆，點只130,000。仲有做facial買護膚品，小朋友大得咁快，買衫都要買好多，仲有校服書簿費學校旅行…」

不過有網民卻應該他們一家開支大也證明他們是有一定的經濟能力，認為他們已經是算是中產家庭。有人卻覺得如果感到壓力，那可能是收入不多但開支大：

「戴得咁大頂帽，個頭應該唔細」、「差唔多，能力愈大，消費愈大」、「典型中產家庭」

「大壓力代表你能力未夠」、「你搵得少壓力實大架喎」