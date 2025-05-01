屋企窮孩註定難翻身？她列4大理由　嘆窮人沒「嘗試失敗」的本錢

羊水真是人生分水嶺？一名女網友在Dcard以「窮人的孩子難翻身」為題，分享Facebook專頁「The Rich Mindset 富人思維」整理的四點，表示看完心有戚戚焉，第三點更是中肯，貼文發佈後引發網友熱議。



1. 家境較困難的孩子沒見過世面，心智通常成熟的晚，有些人甚至要等到30多歲，才能明白社會的運行邏輯和人性。然而窮人的孩子幼時就當家，只培養了在極端環境下的一些生存技巧。

2. 窮人大多沒有餘力關心、教育孩子，失去最親密的引路人，沒有太多長輩提供有建設性的指導或是經驗，是窮了好幾代又老實的家庭。這樣的環境下，孩子30歲前最大的阻力通常來自家人，因為他們沒有足夠的認知和人脈為孩子引路，更不用說幫助，甚至還會幫倒忙。

3. 事主特別認同「窮人沒有試錯資本」，錯一次永不翻身。家境富裕的孩子可以不但嘗試、不斷試錯，在錯誤中安心成長；窮人的孩子走錯一次就容易跌人谷底，或是要撞到頭破血流才能明白一些規則，早已沒了銳氣。

4. 窮人家通常沒有人脈也沒有靠山，身邊的朋友不會幫忙，窮人的身邊也多是窮人，過着一樣的日子、接受一樣的教育，每天為了生活努力工作，沒有時間思考能做點甚麼事。

相關文章：家庭生活有在進步？靠的不是金錢「5件事」做對培養「家庭氣質」

+ 21

貼文曝光引起網友共鳴：

．「真的真的真的很痛苦」

．「超級認同！那些說努力就可以翻身的人是真的苦過嗎」

．「家長造成的眼界侷限性，讓我一手本來就不怎樣的牌，打得更差」

．「不光窮，孩子也容易養成一樣的習慣無法翻身」

．「是視野的問題，使用父母看事情的方式，才造成了這種遺傳」

．「真的要不斷告訴自己『你是對的，繼續走下去，證明給他們看』，但一直被潑冷水真的很挫折」

．「很多人說不要故步自封，但這種環境的小孩，很難有自信吧」



不過也有人反駁：

．「我家很窮，我姐上交大、我哥上清大」

．「我認為成事還是在自己，看有沒有真的覺悟罷了」

．「翻不翻身在於心知不知足」

．「自己要努力，環境只是加成效果而已，不努力環境也不會改變而已」

．「不是不可能，只是比例偏低」

．「受過基礎教育之後，善用網路就可以得到很多資訊了」

．「當身處在困難環境時，只有努力不懈生活，才有機會翻身」

．「這種環境成長的小孩，都很早熟世故好嗎」



【延伸閱讀，更多教育子女建議】



沒錢沒資格做父母？富養、窮養孩子各有好壞 5大原則助取平衡

+ 7

兒童理財｜培育下一個巴菲特！孩子3歲已可學儲錢 5事應及早學會

+ 16

延伸閱讀：

點外送忘記買購物袋 她愧疚多給100元小費被男友酸「浪費錢」

全聯、家樂福各有擁護者 網友曝4大差異：異國商品找這家

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】