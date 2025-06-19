氣球藏致命窒息風險！兒童誤吸碎片難以搶救　急救機構教5招預防

兒童家居安全｜不少家長都知道幼兒容易撞到、跌傷，也知道不能讓幼兒接觸細小的物件以免誤食。根據兒童急救服務機構負責人分享，原來除了一般玩具外，兒童很常接觸的氣球都有致命的窒息風險！她分享5大預防方法，以及萬一不慎吸入碎片的急救方法。



最常見引致致命窒息的物品

氣球對成人來說是裝飾品或者派對道具，但對兒童來說，其實是一樣潛藏致命風險的物件。兒童急救服務機構Tiny Hearts Education的負責人Nikki Jurcutz在社交平台發文分享，表示氣球是全球最常導致兒童致命窒息的原因之一。

兒童一旦吸入未吹氣或者爆破的氣球碎片，氣道會被完全封住，沒有空氣能夠進出，情況極度危險。如果遇上這情況，兒童會立即進入窒息狀態，而且氣球質地柔軟濕滑，會緊貼氣管內壁，不像一般的硬物容易咳出或者拍出。即使家長知道拍背或壓胸等急救方法，成功率也偏低。

吸入氣球窒息的急救步驟

萬一孩子真的不慎吸入氣球碎片，導致氣道完全阻塞。家長應立即急救：

1.打電話叫救護車

2.馬上進行窒息急救，包括拍背和壓胸。

3.如果孩子失去意識，要即時做心肺復甦（CPR）

玩氣球要遵從5個規則

Nikki Jurcutz提到，了解急救步驟固然重要，但最有效的方法是及早預防。她表示自己不會訂立「不可以玩氣球」的規矩，但她會訂立清晰規則，以免有意外發生：

1.禁些孩子玩未吹氣的氣球

2.氣球一旦爆開，要立即掉進垃圾桶

3.孩子玩氣球時，成人要全程關注

4.派對完結後，要立即清理所有氣球

5.教導孩子氣球碎片的危險性

她指出萬一真的發生意外，即使家長用盡方法都很難清出氣球碎，未必能救回孩子。因此最實際和安全的做法就是盡早立下界線，清楚了解風險，不要等意外發生才來補救。