酒精已揮發不代表安全！4種食物煮過也別讓孩子吃　那味醂醬呢？

孩子不若成人般耐操、抗毒，身體諸多器官系統也尚未發育完全，不是所有東西都能跟着大人吃。



一般常識告訴我們，小孩不能喝酒，但如果是入菜的些許酒精呢？是不是揮發掉就好？

這4種食物煮過仍不行

台灣兒科醫師傑登於Facebook專頁整理出4類，即使煮過也不該給孩子吃的食物，其中就包含了「含酒精料理」。

「雖然高溫煮沸可以去除大部分細菌或病毒，但有些食物即使煮過，對小朋友來說仍然不安全，家長要特別注意！」傑登醫師表示。

以下4種食品，就算煮過仍不適合讓孩子品嚐：（按圖了解）



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1. 銀杏果（白果）

銀杏果含有天然毒素，如銀杏酸、氰化物及4-甲氧基吡啶，可能引發噁心、嘔吐、腹痛，甚至抽搐；雖然烹煮可以降低毒性，但無法完全消除。

成人一次食用10至50顆煮熟的白果可能中毒，兒童的耐受劑量更低，少量即可能中毒！

白果白白圓圓看似無害，但小孩最好避免食用！

2. 含酒精料理（薑母鴨、羊腩煲等）

酒精煮過也不會完全消失！研究顯示，即使長時間烹煮，仍可能殘留酒精，例如：

​1. 快炒（約2-3分鐘）：酒精殘留量約75%-85%

2. 燉煮（約2小時）：酒精殘留量約5%-10%



燉煮2小時能有效揮發大部分酒精，但湯汁或醬汁中仍可能殘留少量酒精。

​18歲以下的兒童，請避免食用含酒精料理。

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3. 蜂蜜

蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，這些孢子耐高溫，嬰兒的腸道無法抵抗，可能引發肌肉無力、呼吸困難，甚至危及生命。

1歲以下的寶寶，無論是生蜂蜜還是煮過的蜂蜜，都不適合食用！

4. 未保存好的食物

食物放在室溫下太久可能會滋生各種細菌和黴菌，尤其是粿條、濕米粉或黑木耳，甚至可能產生米酵菌酸毒素（就像之前的寶林茶室事件）。

​加熱也不一定能去除毒素，因此大人和小孩都應避免食用未保存好的食物。

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調味料「味醂」也不行

有網友詢問：「請問調味料『味霖』可以加嗎？」傑登醫師回覆：「味醂酒精濃度約14%，最好不要。」（編按：長知識了！）

還有網友表示：「很多外食的肉類為了去腥都會添加酒 （例如小籠包或是水餃的絞肉），那是不是不能給小孩吃了？」傑登醫師：「如果已經知道的話，就盡量避免唷。」

不少媽媽們留言：

．「很多長輩都誤以為薑母鴨、羊腩煲、麻油雞那些煮過了酒精就會揮發，還會一直堅持己見」

．「這主題好適合做成長輩圖！」

．「銀杏果不能吃，很多蒸蛋裏面有喔......還有很多蒸蛋有加酒去腥，例如爭鮮的，買的時候要注意」

．「『黑木耳』當餐沒吃完，拜託千萬不要再加熱食用，無論小孩還是大人都一樣！」

．「有很多日常家常菜都加酒添風味，像滷肉，滷味。若都不吃酒，就只能自己煮，外食一律不吃。」（編按：中式快炒也很多喔）



​傑登醫師提醒爸爸媽媽們，小孩的身體還在發育中，家長要時時把關，以確保他們安全健康地成長喔。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：酒精揮發了小孩就可以吃？醫師解答：4種即使煮過也不該給孩子吃的食物！】