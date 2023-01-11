電動搖床致32名嬰兒死亡 美國委員會：廠商無視搖床傾斜安全警告

電動搖床曾經帶起熱潮，很多家庭也會購入來安撫寶寶，好讓輕柔音樂來哄寶寶睡覺！美國嬰兒用品製造商Fisher-Price於2009年發售電動搖床Rock ’n Play，當時大受歡迎，及後在2019年被指10年間共致最少32名嬰兒死亡。此時，產品全面回收及禁售，不過禁售後仍一直收到嬰兒死亡報告，美國消費品安全委員會(CPSC)近日再次呼籲民眾停用，更估計該款搖床估計導致100名嬰兒死亡。



電動搖床輕柔擺動和播放音樂，能夠安撫寶寶情緒，好讓寶寶能夠安睡起來。不過揀選電動搖床也需注意其安全問題，曾經於2009年大熱的電動搖床Rock ’n Play於2019年被指10年間共致32名嬰兒死亡。在2019年4月，廠商宣布全面回收470萬件Rock’n Play Sleeper。美國委員會調查報告指，廠商一直無視搖床傾斜安全警告並持續發售產品，死亡個案逐漸增加才決定回收及禁售。

不過，仍有嬰兒死亡報告於禁售後流出，估計產品仍在二手市場中轉售。CPSC最新聲明指出，「我們估計約100名嬰兒死於Rock ’n Play上，其中8宗於宣布回收後出現」。

Rock ’n Play搖床被指有傾斜問題 存在危險隱憂

Rock ’n Play 被指沒有安全帶，搖床30度傾斜導致嬰兒死於窒息。報道亦指所有死亡個案均出現於睡在該搖床時發生，大部分嬰兒於未有安全帶固定情況下，翻身面向下或兩側翻身而窒息。

被呼籲停用的Rock’n Play Sleeper電動搖牀(Fisher-Price出品)

製造商高層無理會產品安全警告

美國眾議院一個委員會於2021年為期兩年的調查中指出，Fisher-Price高層一直無視有關搖床傾斜的安全警告逾10年之久，並持續發售共賺取近2億美元(約15.6億港元)，直至死亡個案逐漸增加才回收。

調查報告亦指出，公司未有產品發售前作出安全測試，更一直忽視產品的安全警告問題。CPSC的報告指出，Fisher-Price沒有找獨立者測試Rock ’n Play搖床，甚至內部的研究也指嬰兒「斜身」睡覺不安全。