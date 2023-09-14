初生嬰兒｜下拉側欄式嬰兒床存安全風險 專家教揀嬰兒床/配件貼士

毛公仔可能是每個孩童的第一個好朋友，更可以促進幼童成長和發展同理心。然而許多新手父母都可能過早在嬰兒床上放滿玩具，這可能會為小寶寶帶來睡眠安全風險。有哪些嬰兒床配件是必備好物？哪類型的床頭掛件反而有機會帶來風險？美國兒科學會及外國育嬰權威在這方面有一些建議和小貼士。

本文作者：註冊臨床心理學家 鄧詩琪博士、健康顧問及嬰幼兒睡眠專家 禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)



迷思一：懸掛式床鈴

初生嬰兒每天睡15小時以上，爸媽既想有一個安全的小睡窩，同時又想打造一個激發寶寶探索的空間。畢竟0至3歲的寶寶腦筋急發展，這時接觸的一切，包括睡床周邊的玩具都可以帶來有利成長的感官刺激。在不少育兒實例中，一些家長也分享到，床鈴可以引起寶寶注意，減少醒來時哭鬧；也有些床鈴具備播放「白噪音」功能，有助緩和哭鬧情緒。（關於寶寶音樂的部分，有機會亦可再與大家分享播放清單！）反映懸掛式床鈴必有它的用途和好處。

不過，從嬰幼兒睡眠安全的角度，未有妥善安裝和避免附有繩索的床鈴，往往容易引來家居意外，需特別注意。此外，床鈴亦可能發出過多聲響和「刺激」，令安撫效果適得其反。尤其在寶寶出生的首三個月，他們喜歡處於類似子宮的環境，一方面需要聽到與外界連繫的聲音，同時又不可過吵，能靜靜睡覺休息。市面上有些專門用來哄嬰兒睡覺的白噪音和音樂播放器正是為此而設。

隨孩子漸漸成長，安裝過多的遊戲裝置也可能影響小孩子的認知，令睡房從靜態空間變成了動態的玩樂空間。這對小朋友的影響可延伸至學齡階段，使他們難以適應在睡床上安靜入睡。

（photoAC）

迷思二：下拉側欄式嬰兒床

如果正考慮選購嬰兒床，絕對別忽視側欄的結構設計。美國消費者產品安全委員會曾提醒，可下拉側欄的嬰兒床和活動式護欄容易造成寶寶受傷甚至窒息。下拉側欄式設計的嬰兒床在美國更已被禁售。當下拉側欄鬆脫並與嬰兒床分離時，嬰兒可能卡在側欄與床褥之間，容易受傷。家長應確定穩固鎖緊的嬰兒床和正確安裝。

迷思三：枕頭、被舖、毛公仔

毛公仔雖然可愛又柔軟，但應避免放在嬰兒床上，以免容易貼著口鼻，引起嬰兒猝死風險。在嬰兒床上，一切有可能影響寶寶呼吸的物品都應移除。此外，初生嬰亦不應睡在太柔軟和有過多布料的睡床，以免影響寶寶呼吸。

（photoAC）

迎接寶寶的到來是一件令人期望和興奮的事情，而一切由布置嬰兒床開始。一張安全嬰兒床可以由安睡四寶組成，包括：結構隱定的床架丶偏硬的床褥丶透氣而且不易鬆脫的床單，還有輕型包巾或嬰兒睡袋（可用來代替有機會窒礙呼吸的厚重棉被）。

說到底，其實一張幾乎「空無一物」的嬰兒床，便是最安全的環境。

本文作者：註冊臨床心理學家 鄧詩琪博士 / 健康顧問、嬰幼兒睡眠專家 禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)

（上述建議僅供參考，如有任何健康疑慮，請及時咨詢家庭醫生。）

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