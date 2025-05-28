5歲女穿美人魚泳衣險遇溺 父親籲留意泳衣安全性 附泳衣選購要點

游水｜近日，美國新澤西州一名父親Adam Lisberg分享自己的5歲女童兒穿着美人魚泳衣在家中充氣泳池嬉水時險些發生遇溺，引發廣泛關注。她的父親呼籲家長注意泳衣設計是否安全，避免選購影響孩子活動的款式。



據外媒報導，美國新澤西州一名父親Adam Lisberg分享自己的5歲女童兒穿着美人魚泳衣在家中充氣泳池嬉水時險些發生遇溺。他透露事發當天，他的兩位女兒都身穿美人魚造型泳衣，在家中充氣泳池嬉水。Adam更補充道，由於該款泳衣的設計限制了腳部活動，導致穿著時無法正常移動，不過他當時指充氣泳池只有60厘米深，相信無論如何女兒們都能自己站起來。

事發時Adam正與自己的兒子在廚房製作牛油果醬，所幸7歲的大女突然跑來告訴他妹妹在泳池靜止不動。Adam形容當時的場景是女兒雙手被困在美人魚泳衣的尾巴裏，側臥泳池且停止呼吸，他立馬為女兒實施心肺復甦並讓對方恢復意識，並聯絡救護人員將女兒送醫，在兩天後康復出院，避免了悲劇發生。

兒童泳衣選購要點

兒童泳衣應以安全與舒適為首要考量。家長在選購時需要注意以下幾點：

1. 避免限制活動的設計：如包裹腿部或限制四肢運動的款式。

2. 避免帶有小部件：泳衣上的小部件（如鈕扣、拉鏈或裝飾物）可能會在水中鬆脫，造成窒息或其他風險。

3. 防滑速乾材質：確保孩子在水中活動後不易滑倒，並能快速乾燥。