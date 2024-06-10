游水｜孩子「飲水」增腸胃炎風險！切記2原則上水後要「做一事」

天氣逐漸炎熱，不過，孩童戲水時難免會喝到水，兒科醫生提醒，大腸桿菌、沙門氏菌都會透過水傳染，加上漂白水具刺激性，容易誘發孩童過敏、哮喘，建議大家盡量挑選流動水質處戲水，且起身後應盡快沖洗乾淨。



除了水上樂園，不少人選擇到游泳池戲水。台灣基層醫療協會理事長、開業兒科醫生林應然表示，一般游泳池是使用漂白水消毒，除不見得能夠全數清除細菌，小朋友在水中嗆水，也可能因為漂白水的刺激性，誘發鼻子過敏、哮喘發作、咳嗽等，小孩不擅長游泳，「喝到水」的機率更高，罹患腸胃炎風險提升。

林應然指出，大腸桿菌、沙門氏菌等細菌都會透過水傳染，導致孩子罹患腸胃炎，如果戲水池的水只是流動沒有過濾，或沒有定期清洗，容易藏污納垢，則風險更高，腸胃炎症狀除了常見的嘔吐、拉肚子，還必須注意孩子拉出的糞便，可能帶有異常黏液、血絲，「腸胃炎患者，若細菌或病毒穿透腸壁，恐會引發敗血症、心肌炎、腦膜炎、肺炎等重症。」

「家長赴水樂園遊玩後，應協助孩童把身體沖洗乾淨，並挑選水質流動、設有過濾系統的戲水場所。」林應然表示，流動的水質一定比靜止的好，比較不易發臭或滋生細菌，「一灘死水問題很大」，例如野溪溫泉等，除細菌之外，還會有寄生蟲問題，須特別留意。

另，林應然提醒，據臨床觀察，通常夏天腸胃炎患者都會增加，近期天氣炎熱，食物保存不易，細菌容易滋生，若食物沒有妥善保存，根本就是「細菌樂園」，必須留意。

【延伸閱讀，更多小孩嬉水須知】

孩子穿淺藍色泳衣最危險！不幸溺水救生員難看見 這種顏色最推崇

+ 14

延伸閱讀：

基隆山崩潮境公園前馬路搶通了 李孟諺：今下午2點通車

端午連假收工國5車潮湧現 基隆山崩提前通車還需觀察

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】