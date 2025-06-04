研究發現母親不快樂程度上升 每12名就有1人自認心理健康差

媽媽情緒健康｜心理健康問題成為全球關注的焦點，《美國醫學會期刊》（JAMA）的研究指出，近十年幾來，美國父母的心理健康普遍持下降趨勢，當中母親的不快樂程度最為顯著，研究結果顯示每12名母親當中，就有1人自認心理健康不佳。亦有研究指出，大部份母親都有憂鬱傾向，其中單親媽媽憂鬱傾向比例較高。



《美國醫學會期刊》（JAMA）的研究調查在2016年至2023年間，美國父母的心理健康下降趨勢，當中母親的不快樂程度最為顯著。這項研究向近20萬名17歲以下兒童女性家長進行調查。結果顯示，認為自己心理健康為「一般/較差」的母親比例，較2016年增加了六成以上，同時表示即每12名母親中，就有1人自認心理健康不佳。

母親心理健康下降的原因

1. 經濟壓力

育兒成本高昂，曾有銀行調查估計，在香港養育一名孩子平均每年需花費逾28萬元，假設需全力支援子女的經濟直至22歲以實現經濟獨立，總花費成本超過620萬元。因此，生活成本飆升讓許多母親備感壓力，特別是住房、育兒與食品的高昂支出。母親們不僅要承擔事業及家務，還需擔憂家庭經濟，長期的財務負擔導致情緒耗竭。

2. 雙重身份壓力

現今大部分母親同時承擔職場專業人士與家庭照護者的雙重身份，但社會支持卻明顯不足，導致經常面臨需獨自承擔所有職責的困境，難以得到放鬆休息的時間。

3. 外形和體重的變化

社交媒體塑造的理想母親形象，對母親造成極大心理壓力。她們不僅要追求完美育兒，還需維持個人形象與生活品質。曾有研究指出，產後婦女平均會比懷孕前重0.5至3公斤，亦有部分母親在生育後體重都難以恢復在懷孕前，同時伴隨著難以恢復的妊娠紋。因此，當母親的個人形象稍有偏差，就容易陷入內疚與自我批評。

4. 缺乏個人時間

育兒是一個長期的責任，從學齡前到成年，甚至就業前，都需要母親投入大量時間與精力，導致她們幾乎沒有喘息空間，長期處於身心疲憊狀態。

不同母親群體的壓力差異

在職母親

在職母親需要同時面對職場與家庭的雙重壓力。她們在工作中承受績效與升遷壓力，回家後則需切換角色，承擔大量家務和育兒責任，長期睡眠不足成為常態。

全職家庭主婦

全職母親雖然無需面對職場壓力，但她們的壓力源自於因勞動價值不被認可、自我價值感降低以及社會連結減少，常感到孤立與脫節。長期繁瑣的家務與育兒工作，讓她們難以獲得心理滿足。