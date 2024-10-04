同為媽媽為何人家較快樂？培養9個心態　你也可成為一位幸福母親

對大部分女性來說，成為母親是自己的選擇，但不得不面對許多挑戰和數不盡的疲憊感。但有人仍然優雅地度過了母親的旅程。這些女性流露出滿足和快樂，讓很多人想知道他們的秘訣是甚麼？



若你當想一位快樂幸福的媽媽，請嘗試培養以下的9個心態呢！（按圖了解）



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根據心理學，這種幸福往往源自於這些母親所養成的某些簡單的習慣。這些習慣並不是甚麼宏大或遙不可及的事。相反，它們是日常的小選擇，卻會產生重大影響。以下就是這些母親有的9個簡單生活習慣。

1. 照顧好自己

誰都想照顧好自己，但身為母親，總是先想到要照顧孩子。但真正快樂的母親明白，要照顧別人，首先要照顧好自己。這並不意味着他們自私或對孩子疏忽。事實上恰恰相反，這些母親一定要在照顧孩子的混亂中為自己騰出時間。像是早上做瑜珈、安靜地喝杯熱咖啡或是晚上散步。這不是甚麼大事，而是短暫平靜的片刻。

他們明白，這些自我照顧的時刻不僅有利於他們自己的幸福 ，也為他們的孩子樹立了正面的榜樣。透過照顧好自己，這些母親確保她們更有精力來照顧孩子。

2. 保持人際網絡忙碌

忙碌的母親很容易與外界失去聯繫。但真正樂於扮演母親角色的女性都明白，維持人際交往的重要性。無論是與朋友喝咖啡聊天，還是透過社群媒體保持聯繫，這是重要的支持系統，並可以分享經驗、發洩沮喪，提供了一種歸屬感和理解感，而這些往往是母親非常需要的。

快樂的母親明白，雖然母性是他們生命中的重要部分，但這並不能完全定義他們。他們不只是母親──她們是擁有自己的興趣、熱情和人際關係的個體。

3. 擁抱不完美

在社群媒體經常呈現理想化母性的世界裏，人們很容易陷入追求完美的陷阱。但真正快樂扮演母親角色的女性會理解並接受不完美的現實。

這些母親不會為了保持一塵不染的家庭而煩惱，而是專注於真正重要的事情，與孩子分享的愛和時間。他們認識到犯錯是正常的，而這些錯誤可以作為寶貴的學習機會。

透過擁抱不完美，這些母親將自己從完美主義帶來的不必要的壓力和壓力中解放出來。相反，他們將精力投入到為孩子創造一個培育、充滿愛和充滿歡樂的環境上。

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4. 承認自己有不開心的時候

成為母親是一段美好的旅程，但並不總是陽光和歡笑，也有充滿淚水和沮喪的日子。快樂的母親不會迴避這些情緒，他們允許自己去感受，有時感到不知所措、疲倦甚至有點失落是正常的。並不認為這些感受是失敗的跡象，而是作為母親經驗的一個組成部分。

這些母親不會為了外表而壓抑自己的情緒，也不會裝出勇敢的樣子。相反，他們承認自己的感受，並給自己留出空間來處理這些感受。這不僅可以幫助他們更有效地處理自己的感受，還可以給孩子良好示範。

5. 練習耐心

做母親非常需要耐心，請明白孩子們正在學習和成長，這個過程並不總是順利或快速，孩子一定會有會有發脾氣、犯錯和很多「為甚麼」。給孩子時間去探索、犯錯並按照自己的步調學習。身為母親透過練習耐心，創造了一個平靜和充滿愛的環境，促進親子間的成長、理解和相互尊重。

6. 在小事中找到快樂

成為母親的快樂往往是由一些看似平凡的小時刻組成的。無論是孩子的笑聲、孩子安靜入睡的樣子，或是握住孩子手指的感覺。他們為孩子對周遭世界的天真好奇和好奇而感到高興。這些母親明白，雖然重大的里程碑很重要，但往往是小時刻才構成了母性的本質。這些時刻支撐着她們度過許多挑戰和考驗。

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7. 保持幽默感

真正快樂扮演母親角色的女性知道保持幽默感的重要性。雖然有許多挑戰，但也為未來創造了精彩的故事。他們用幽默來緩解情緒並保持正確的態度。他們知道，有時候你能做的就是嘲笑當下荒謬的情況。

透過保持幽默感，這些媽媽不僅可以緩解自己的壓力，還可以為孩子創造一個快樂、有趣的環境。笑確實是最好的良藥！

8. 設定界限

當母親常常需要把別人的需求放在自己的需求之前。然而，真正快樂的母親明白設定界線的重要性，採取措施保護自己的身心健康。

他們不允許內疚或社會期望將他們推入無休止的自我犧牲循環，在需要的時候並不害怕說「不」。

他們花時間照顧自己，盡可能分配好工作，不讓別人侵犯他們的個人時間或空間。透過設定界限，這些母親可以在滿足孩子的需求和滿足自己的需求之間保持健康的平衡。

9. 無條件地愛

成為母親並不意味着完美、了解所有答案或從不犯錯。他們只是全心全意、無條件地愛孩子，為孩子們提供了一個安全和有教養的環境，讓孩子感到被愛、被重視和被接納。他們確保孩子們知道，無論他們的行為或成就如何，這種愛都是持續且堅定不移的。

無條件的愛是幸福充實的母性之旅的基石。這使得所有的挑戰都變得值得，並在母親和孩子之間建立了牢不可破的聯繫。歸根究底，重要的不是你做了甚麼，而是你在所做的事情上傾注了多少愛。

養成以上的習慣與思維並不是為了成為完美的母親。相反，它是關於為了母親的幸福感、滿足感和平衡感。請記住，為人母親是一場馬拉松，養成這些習慣可以讓你更從容的享受美好的時刻，從充滿挑戰的時刻學習，擁抱充滿曲折的旅程。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：根據心理學，幸福的母親往往有9個心態】