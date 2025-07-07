小心孩子手脫臼！5歲前「這部位」發育未完全「4動作」家長要小心

家長抽時間陪孩子玩，可幫助增進親子關係，但有時沒注意恐不慎致小孩受傷！台灣馬偕紀念醫院急診科翁梓華醫生指出，在急診經常看到一些小患者哭個不停，手打直不敢動，這種情況就是常見於1至5歲孩子的手部脫臼，俗稱「保母手」。家長太用力拉小孩的手，或是玩飛高高和轉圈圈等情況都有可能造成保母手的發生。



醫揭「保母手」發生原因 小朋友「手打直不敢動」要注意

翁梓華醫生說明，「保母肘」的醫學專業名詞是「橈骨頭端脫位」，也稱「扯肘症」或「牽拉肘」。小朋友的環狀韌帶發育還沒完全，當他們的手臂突然受到拉扯或牽引的力量，橈骨頭就會從環狀韌帶中滑脫，造成半脫位狀態。這時橈骨會被環狀韌帶卡住，小朋友又怕痛，手就會一直維持在打直不敢動和手心朝下的姿勢。

日常生活中有不少動作可能無意間就釀成保母手。翁梓華醫生舉例，小朋友兩手被大人拉着玩轉圈圈，以及被拎起來飛高高，都是風險高的遊戲。此外，家長情急之下也容易不小心強拉小孩的手，例如小孩跌倒時，大人拽住手想拉住他，或是過馬路時突然用力拉着小孩走，提醒家長們務必提高警惕。

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「保母手」復位不難 1狀況要小心骨折風險

翁梓華醫生也分享，保母手處理起來相當簡單，通常醫生喬一下小朋友的手，過10至15分鐘小朋友就能恢復活蹦亂跳。常見的復位方式是將手固定在小朋友的手肘上，接着將小朋友的前臂外翻，再往上折起，在復位時手肘處多數會感受到「啵」的復位感覺。

​不過，由於復位過程中伴隨疼痛，小朋友會大哭，同時習慣將手維持在之前「不會痛的姿勢」，較難判定是否復位成功。翁梓華醫生指出，這時就會讓小朋友用發生脫臼的手拿手機看影片，沒問題就代表復位成功。如果復位後手還是無法動，建議家長帶小孩到醫院急診進行X光檢查，確認是否伴隨骨折問題。

家長要養成「這些習慣」 6到10歲仍發生可能是「真骨折」

​翁梓華醫生提醒家長，為避免保母手的發生，在帶孩子時應養成以下習慣：

・別拉小孩的手腕，以牽手掌和扶手臂為主

・避免玩飛高高、轉圈圈等具危險性的遊戲

・小朋友跌倒的時候，儘量以扶「腋下」為主



​最後翁醫生也指出，保母手大多只發生在1到5歲的小朋友身上，如果6到10歲的小朋友仍出現上述的情形，可能是真的「骨折」，此時就務必就醫接受更詳盡的檢查。

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