沙門氏菌｜生雞蛋別亂摸！可致腹膜炎、敗血症「這樣煮」食得安心

小朋友最喜歡手亂碰東西，甚至往嘴裏送，如果家長沒有多把關的話，後果不堪設想。有台灣小兒胃腸專科醫生分享，小朋友亂摸「生雞蛋」這個行為就超恐怖，嚴重的話恐怕引發敗血症、甚至休克，所以摸完後一定要把手洗乾淨。



許永政在粉絲團《小兒//胃腸專科醫》中指出，1歲以上的孩子行動力越來越強，爬上爬下、東摸西抓，帶來不少危險畫面，好比家長一閃神後回頭，發現孩子正爬在書櫃的最上層，櫃子搖搖欲墜；玩窗簾被拉繩纏住脖子快勒住；手中拿着尖銳的小玩具往口中送等，嚇死許多家長和醫生。

對腸胃科醫生而言，孩童另一大危險行為是「摸生雞蛋」。許永政表示，有些孩子很貼心，會在爸媽下廚時幫忙拿雞蛋、洗雞蛋，但一定要把手徹底洗乾淨，否則吃飯時手不乾淨，把從蛋殼上沾到的細菌吃下肚就慘了。

相關文章：腸病毒｜勿信吃冰點有助治療！提防嗜睡、持續嘔吐7大重症先兆

+ 17

許永政直言，雞蛋殼上常沾附有沙門氏菌，被感染輕則腹瀉、發燒、血便，嚴重的話恐引發腹膜炎、敗血症、休克，由於自己親身照顧過不少沙門氏菌感染的重症病童，網絡新聞也不時有報道，所以餘悸猶存，也呼籲大家多注意小孩的行為。

沙門氏菌最容易藏在雞蛋、生肉中，所以台灣小兒科醫生黃昌鼎建議，避免吃進沙門氏菌最好的方法就是洗手，使用肥皂或洗手乳，至少用力搓洗20秒；食物要吃全熟，避免生食或半熟；確保雪櫃溫度夠低；生食及熟食需分開儲存及處理。

另外，黃昌鼎認為，雞蛋盡量選購洗選蛋，經過洗選外殼生菌數會大量減少；避免吃生蛋或半熟蛋（溫泉蛋、糖心蛋都算）；避免食用含生蛋的食品，如提拉米蘇、冰淇淋及沙律醬，特別是5歲以下兒童；購買早餐確認使用的是新鮮的全蛋，而非蛋液，要求蛋要全熟。

【延伸閱讀，更多兒童健康飲食建議】



雞蛋｜5大建議更聰明吃蛋！「一原因」應將蛋黃打散才讓小孩吃

+ 14

兒童飲食｜5歲前別喝果汁！推介3款飲料 清水、牛奶外還有「它」

+ 9

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】