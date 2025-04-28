固定就寢時間有多重要？有助養出好脾氣「6好處」很多爸媽卻忽略

研究顯示，固定的就寢時間對兒童心理與生理發展有深遠影響。研究發現，規律睡眠有助於孩子情緒控制、社交表現與行為穩定，特別在壓力情境下更為明顯。睡眠不足則可能導致注意力不集中、情緒不穩、成長遲緩等問題。固定就寢能強化安全感、自律與時間管理，促進腦部發展、情緒穩定及家庭和諧。家長可透過睡前儀式建立孩子良好睡眠習慣，培養健康的生活節奏。



許多家長都會要求孩子在適當的時間上床睡覺，而且要睡飽。然而，固定睡覺的時間則更有好處，美國賓州州立大學（Penn State University）一項最新的研究，發表在《發展與行為兒科雜誌》（Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics）上，該研究表明，固定的就寢時間可以幫助孩子擁有更強的情緒控制能力，對社交和行為模式有着深遠的影響，尤其是在身處壓力情況下。

讓孩子養成固定就寢時間，其實有很多好處：（按圖了解）



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固定的就寢時間，讓孩子面對壓力也表現較穩定

這項研究研究143名兒童，收集了他們六歲之前的睡眠模式和行為的詳細數據。在一周的時間裏，研究人員追蹤了孩子們的睡眠模式，包括睡眠開始時間、中點時間和睡眠結束時間，以及總睡眠時間。然後，參​​與者被分配了專門設計的任務，以引起挫折感，並觀察社交和反社會行為。研究人員觀察到，睡眠時間的一致性對兒童的社交和行為模式有着深遠的影響，尤其是在令人沮喪的情況下。

兒童睡眠障礙引發的問題

每晚睡眠少於9小時會對兒童的健康和智力發展產生有害影響。根據美國國家睡眠基金會的數據，新生兒每晚應睡15-17小時，1-4歲兒童每晚應睡10-14小時，5-10歲兒童每晚應睡10-13小時，11歲兒童每晚應睡10-13小時。

睡眠不足的兒童可能會出現許多症狀，包括注意力不集中、過動、認知能力和情緒穩定性下降。睡眠不足也與憂鬱、恐懼、藥物濫用、過敏、衝動、執行功能、慢性疼痛、過動、肥胖、生長遲緩、高血壓和焦慮的風險增加有關。睡眠困難的孩子可能不太願意參與與學校相關的活動，如家庭作業、運動、參與體能活動或社交。

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固定的就寢時間，對兒童的心理與生理發展具有重要意義

1. 穩定的生活規律有助於安全感的建立

兒童對於生活中的穩定性非常敏感，固定的就寢時間能讓孩子感受到規律與掌控感，進而增強安全感，對心理健康發展十分重要。

2. 促進身體健康與腦部發展

睡眠是孩子成長不可或缺的一部分，良好的睡眠能促進生長激素的分泌，支持身體發育。此外，充足且規律的睡眠對於記憶力、專注力和學習能力也有顯著幫助。

3. 情緒穩定的基礎

缺乏規律睡眠的孩子更容易出現情緒波動、易怒或焦慮的情況。固定的就寢時間能幫助孩子保持情緒平穩，提升心理韌性。

4. 有助於培養自律性與時間管理能力

從小養成固定的就寢時間能讓孩子逐漸學會自律，並理解時間安排的重要性，這對於未來的生活與學習習慣大有幫助。

5. 減少親子衝突與壓力

若孩子有固定的就寢時間，家長也更容易安排作息，減少因拖延睡覺而產生的爭執，營造更和諧的家庭氛圍。

6. 支持心理生理的自然節律

固定的就寢時間能幫助孩子的身體與心理適應自然的晝夜節律，降低內分泌失調或其他與睡眠相關的問題風險。

家長可以為孩子設置一個清晰的睡前流程，例如洗澡、刷牙、閱讀或聽故事等，幫助孩子進入放鬆狀態，配合固定的睡覺時間，逐步建立健康的睡眠習慣。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：固定的就寢時間，幫助孩子擁有更強的情緒控制能力，對社交和行為模式有著深遠的影響】