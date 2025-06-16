消委會測試泥膠及黏土玩具 3款樣本含可致敏防腐劑 附7款5星推介

泥膠益智好玩，不但可以塑造成不同的形狀，更可以訓練幼童的小肌肉，深受小朋友的喜愛。不過這些玩具可能有帶安全風險。消委會今日（16日）發表月刊，測試了市面上15款泥膠及黏土玩具，發現3款樣本含有可致敏防腐劑，檢出量均高於歐盟標準上限。



消委會今日（16日）發表第584期《選擇》月刊，當中測試了市面上15款泥膠及黏土玩具，包括6款小麥泥膠、3款米泥膠，及6款黏土樣本，售價由12元至128元不等。測試結果發現，共有10款樣本的總評獲4.5分或以上，包括不同價格的樣本，反映平貴也有好選擇。

3款樣本含可致敏防腐劑

在所有樣本中，當中有3款樣本含可致敏防腐劑CMIT 及 MIT，含量介乎3.1毫克至 8.5 毫克，遠高於歐盟標準，其中1款樣本的CMIT檢出量更較上限高逾10倍，即長時間接觸可能誘發皮膚出現過敏反應。

其中MIT更曾被列為「年度致敏物質」，兒童在把玩泥膠或黏土玩具時，手部皮膚與玩具長時間的接觸將會增加皮膚致敏風險。另外，兒童在玩樂後通常會在手指或指甲上殘留小量泥膠或黏土，若未有徹底清潔雙手便接觸眼睛、嘴巴等部位，或會產生過敏反應。

消委會今日（16日）發表月刊，測試了市面上15款泥膠及黏土玩具，發現3款樣本含有可致敏防腐劑，檢出量均高於歐盟標準上限。(馮譪怡 攝)

消委會測試7款5星推介

小麥泥膠5星推介

1. 莫拉 MÅLA ：泥膠Modelling Dough 80493668（6色）

特定元素：5

防腐劑：5

微生物：4.5

總評：5

2. Jar Meló：Super Soft Modelling Dough（6色）

特定元素：4.5

防腐劑：5

微生物：5

總評：5

3. Carioca：Baby Do Modelling Dough（8色）

特定元素：4.5

防腐劑：5

微生物：5

總評：5

米泥膠5星推介

1. Daiso：Rice Dough - Blue (1色)

特定元素：5

防腐劑：5

微生物：5

總評：5

2. Toyo：こめっこねんど (6色)

特定元素：5

防腐劑：5

微生物：5

總評：5

3. 銀鳥產業：GINCHO お米のねんど (9色)

特定元素：5

防腐劑：5

微生物：5

總評：5

黏土5星推介

1. Happy & Funny：Student Clay (10色)

特定元素：5

防腐劑：5

微生物：5

總評：5