養生｜蔣怡教煲三棗茶 助養血安神、滋補肝腎 手腳冰冷人士適用！

三棗茶｜現年48歲的蔣怡，於2013年與珠寶設計師翁狄森結婚，育有一子一女。她不時在社交平台上分享食譜，養生食譜更為其中之一，近期更分享三棗茶的製作方法，適合臉色暗黃、手腳冰冷以及濕寒脾虛的人士飲用。



她提及，三棗茶的作法簡單，適合臉色暗黃、手腳冰冷以及濕寒脾虛的人士飲用，同時提醒大家堅持飲用一段時間後會讓氣色有所好轉。

三棗茶製作方法

三棗茶

材料：紅棗5顆、南棗5顆、蜜棗1顆

做法：

1. 紅棗和南棗清洗及去核後，浸泡大約10分鐘

2. 蜜棗直接浸泡

3. 將所有材料，連同浸泡過的水加入至養生壺內

4. 加入1L的清水後煮20分鐘。

三棗茶製作貼士 可按個人口味選購蜜棗

蔣怡提到有些人會以黑棗取代南棗，但她認為南棗會更合適。雖然黑棗和南棗都有一定的保健能力，不過黑棗比較堅硬、帶有酸味及煙熏味，但南棗的棗香及甜味十足，而且肉質緊實，煮出來的口感會比黑棗好。除此之外，南棗有養血安神、滋補肝腎的作用，對女生來說是很好的補氣血飲品。

蔣怡在片中教授大家選擇南棗和蜜棗的方式。若想選擇香甜的南棗，應選擇比較緊實的、沒有煙熏味的南棗。而選擇蜜棗上，由於種類會比南棗更多，大家可以按照個人口味選購合適的蜜棗。喜歡甜糯的人可以選擇有金絲蜜棗或桂式蜜棗，而喜歡有嚼勁的人可以選擇甜度相對適中的徽式蜜棗。不過，蔣怡同時提醒由於以上3款的蜜棗的藥效較弱，因此應可按照情況選擇以來自中東的椰棗取代蜜棗，能取得更佳的補氣血、健脾胃功效同時，亦有益氣補虛、消食除痰的作用。