感覺與子女缺乏溝通？家長可嘗試這招 讓孩子感受被重視與理解！

育兒｜各位家長，當孩子向你們提出要求時，你們有做到「積極聆聽（active listening）」嗎？還是會因為對孩子的行為感到困惑或不滿，從而採取責罵或直接拒絕的方式？父母若能真心傾聽孩子的話，能讓孩子感受到被重視和理解，能夠大大增強孩子的自信心，讓他們知道自己是獨特且值得被愛。



在育兒過程中，父母往往會因孩子的行為感到困惑或不滿，從而採取責罵的方式。這樣的做法不但減低孩子對父母的信任，同時完成難以達到「有效溝通」。因此，家長在與孩子進行對話時，應釆取「積極聆聽」的方法，嘗試對孩子的行為和想法感到好奇，試圖去理解他們的內心世界。當孩子提出要求時，父母在給出自己的淺見前可以先重複一次孩子的要求，並嘗試去感受文字背後的意思。

嘗試好奇孩子的想法 取代責罵與拒絕

例如，當孩子提出想染髮時，相信有部分父母第一反應是不認同，甚至會對孩子說教道：「只要你一天仍在這個家裹就沒有可能染髮。」不過，直接拒絕或責罵孩子不但無法讓對話繼續，更有可能讓孩子感到不滿，繼而開始吵架。

因此，父母可以反問孩子：「你想染頭髮對嗎？」，讓孩子自行講述產生這個想法的原因，有可能他們單純是為了漂亮，但亦有可能他們因為看到朋友們都會染上了不同顏色的頭髮，覺得自己不這樣做反而變得格格不入。

其實孩子在與我們交流時，實際上是在分享他們的世界。他們的語言背後隱藏著他們的興趣、潛力或夢想。若能得到父母的理解與支持，能讓孩子感受到被重視和理解。這種肯定能夠大大增強孩子的自信心，讓他們知道自己是獨特且值得被愛的。如果父母願意去聆聽、去溝通，就能與孩子建立連結，孩子會傾向接受你的價值觀。