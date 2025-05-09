社交能力｜孩子獨來獨往不懂社交 5招改善溝通能力及人際關係

社交能力｜小朋友常獨自玩耍，不主動與人交流，也難以察覺他人的感受。這可能會影響他們與朋友的關係，甚至會在成長過程中感到被孤立。以下分享5個方法提升社交能力，家長可以透過在日常生活中的引導，幫助孩子提升社交能力，建立良好的人際關係。



社交能力弱

有些孩子的社交能力較弱，他們的社交意欲低，經常離群、獨自玩耍，很少主動與人溝通或分享。他們的眼神接觸較弱，難以察覺及辨別他人的需要和感受。他們不懂與人溝通或相處，難以與人打開或維持話題，有時又會有不恰當的說話或行為。

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5個方法提升社交能力

1. 鼓勵孩子參加社群活動

利用孩子感興趣的活動，鼓勵他多參與社群活動。例如孩子喜歡玩玩具車，可透過玩具車來鼓勵孩子與其他孩子一起遊戲。

初時家長可以陪着孩子，引導孩子與其他孩子接觸或交流。當他習慣與其他孩子相處之後，家長才逐漸減少參與。

2. 示範溝通及社交技巧

若孩子表現不恰當的說話或行為，家長可向孩子示範正確的溝通及社交技巧。例如：「早上見到老師或同學，可對他們說『早晨』，或看着他們點頭微笑。」、「如果你想與小朋友玩，可以告訴他『我想和你一起玩』，不要擁着別人親吻。」

經常找機會跟孩子練習，使他慢慢掌握技巧。

3.製造溝通機會

有時孩子可能無意與人溝通，家長可製造機會讓他主動表達。例如孩子想多要一點小吃，家長可能已經從他的行為中意會得到，但也不妨引導他向人表達，讓他提出要求後才給他小吃。

4. 鼓勵眼神接觸

提醒孩子說話時要看着對方。每當孩子看着自己時，也向他報以微笑，讓他感覺眼神接觸的回應都是正面的。

5. 給予時間和鼓勵

若孩子不願意參與活動，不要催迫他。應給予多點時間和耐性，讓他自然投入。

資料來源：教育局《處理孩子的行為、情緒及學習問題》