小朋友夠半歲仲未出牙? 即看乳齒出牙時間表 附紓緩出牙不適方法

牙齒健康｜嬰兒是在6至10個月大開始出牙，乳齒不僅是孩子們學習咀嚼食物的起點，也是逐步建立語言發展的基石。假如寶寶1歲後還沒出牙，家長便需帶他到牙科診所檢查口腔以確定原因。



乳齒時間表

乳齒的排列和出牙時間

正門牙：6-12個月

側門牙：9-16個月

犬齒：16-23個月

第一臼齒：13-19個月

第二臼齒：23-33個月

乳齒的排列（圖片來源：衛生署口腔健康促進科）

紓緩寶寶出牙期間的不適

經常流口水：

勤替寶寶抹嘴巴和勤換口水肩，保持衛生。

牙肉痕癢：

寶寶出牙時牙肉痕癢是正常現象。他會喜歡咬東西，家長只要把含有液體的「牙膠」洗乾淨，放進雪櫃冷凍，然後讓寶寶咬，就可以紓緩他的牙肉不適。

牙肉腫脹：

如果發現寶寶的牙肉腫脹，而腫脹的部位堅實，這是寶寶出牙的徵狀。不過，若腫脹部位呈紅色或藍色，就不是出牙的正常現象，家長必須帶他見牙科醫生。

情緒不安：

寶寶出牙時容易煩躁不安，家長宜加以安撫，多陪他玩耍，讓寶寶專注於遊戲中，以減輕不安。

發燒：

寶寶不會因出牙而發燒。不過，他會因出牙時喜歡咬東西而增加受細菌感染的機會。如果寶寶出現發燒、流鼻水或肚瀉等現象，家長必須立刻帶他往見醫生接受診治。

乳齒應不應拔？

小孩子約在五至六歲開始換牙，若下頜的恆門牙在乳門牙背後長出，形成重疊牙。一般來說，乳齒會因為牙根收縮而變得鬆動，跟着自然脫落，這是正常現象，不會影響恆齒的生長，所以不一定要拔掉鬆動的乳齒。掉牙期間可以等乳齒自然脫落，不過如果已經搖很久沒掉，或是孩子抱怨不舒服、影響進食，也可尋求醫師處理。

如果家長發現小朋友的恆牙開始長出來，但乳牙沒有鬆動時，建議帶小朋友到牙科診所檢查口腔，看是否要由醫師介入拔除。