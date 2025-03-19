林奕匡兒子出牙期咬玩具止痕 附出牙期安撫方法+選購牙膠貼士

林奕匡兒子Darrien｜男歌手林奕匡在2017年與太太李靄璣宣佈婚姻喜訊，更於2024年9月迎來了新生命Darrien，現時Darrien已接近7個月大並經歷出牙期，對著玩具咬個不停。出牙期約在嬰兒出生6個月左右出現，期間嬰兒會透過咬東西或磨牙解決出牙期間感到的不適。



出牙期約在嬰兒出生6個月左右出現

日前（17日）父母在社交媒體上分享Darrien正經歷出牙期，對著玩具咬個不停。出牙期約在嬰兒出生6個月左右出現，而出牙症狀會早於牙齒長出牙齦前約3至5天出現，出牙期或讓嬰兒感到不適，因此嬰兒會選擇咬東西或磨牙解決不適問題。

出牙期不適症狀

出現玫瑰色或泛紅臉頰、流口水情況增加、拉扯耳朵、咀嚼所有東西、牙齦腫脹、易怒、睡眠不安定、食慾不振、大便鬆散而頻繁，以及屁股出現紅瘡或紅疹等。

當嬰兒處於出牙期，更會出現磨牙或愛咬東西的行為。磨牙其中一個原因，或對於新牙齒感到好奇或焦認，故出現此行為來安撫自己。隨著成長一段日子，磨牙情況會逐漸減少；另外，出牙期的嬰兒愛拿到各種東西來咀嚼，為免嬰兒胡亂取東西來咬，很多家長也會提供安全性牙膠讓嬰兒咬緊。

安撫出牙期不適兩大方法

1. 按摩牙齦位置

父母們可先洗手，運用乾淨的手指來按摩嬰兒紅腫牙齦位置，待嬰兒感到舒適便可。

2. 利用玩具／牙膠舒緩

家長可利用玩具來吸引寶寶注意，甚至可提供安全牙膠讓嬰兒透過咀嚼行為來舒緩牙肉不適。

選購牙膠貼士

1. 避免選擇體積細小牙膠

避免選擇過於尖銳（或體積細小）或配件容易鬆脫的牙膠。如體積過於細小或容易鬆脫，嬰兒或會吞進口裡或有機會放到喉嚨位置，有機會造成阻塞喉嚨及影響呼吸，導致窒息危害生命。

2. 選擇安全性高的物料

嬰兒咬用牙膠時，盡量選擇安全物料，選購牙膠時應看清楚物料標籤，避免購買來歷不明的牙膠。

3. 留意產品標籤

消毒或儲放牙膠時要留意產品標籤，很多人也誤以為將牙膠放入冰格有助舒緩嬰兒牙肉不適問題。不過，應注意每款牙膠是否適合放到低溫的位置，避免因低溫而造成牙膠表面破裂，影響嬰兒安全。同時，消毒牙膠時也要留意是否能高溫蒸、放入沸水消毒，如因高溫導致牙膠外形損毀、破裂、變形時，有機會釋出化學物質，存有安全風險。

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