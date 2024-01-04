BB出牙期不適或會出現磨牙/愛咬東西/持續流口水 附三招安撫方法

嬰兒出牙｜出牙期約出生6個月左右出現，而出牙症狀會早於牙齒長出牙齦前約3至5天出現，出牙期或讓嬰兒感到不適。本文將會介紹嬰兒出牙不適症狀以及安撫小貼士，而坊間更會用牙膠用作安撫之用，本文同時提供牙膠清潔方法及選購貼士。



出牙期各種不適

出現玫瑰色或泛紅臉頰、流口水情況增加、拉扯耳朵、咀嚼所有東西、牙齦腫脹、易怒、睡眠不安定、食慾不振、大便鬆散而頻繁，以及屁股出現紅瘡或紅疹等。

當嬰兒處於出牙期，更會出現磨牙或愛咬東西的行為。磨牙其中一個原因，或對於新牙齒感到好奇或焦認，故出現此行為來安撫自己。隨著成長一段日子，磨牙情況會逐漸減少；另外，出牙期的嬰兒愛拿到各種東西來咀嚼，為免嬰兒胡亂取東西來咬，很多家長也會提供安全性牙膠讓嬰兒咬緊。

安撫出牙期不適三大方法

首先，父母們可先洗手，運用乾淨的手指來按摩嬰兒紅腫牙齦位置，待嬰兒感到舒適便可。其次，家長可利用玩具來吸引寶寶注意，甚至可提供安全牙膠讓嬰兒透過咀嚼行為來舒緩牙肉不適。

小心選購及使用牙膠 守護嬰兒健康

1. 避免選擇過於尖銳（或體積細小）或配件容易鬆脫的牙膠。如體積過於細小或容易鬆脫，嬰兒或會吞進口裡或有機會放到喉嚨位置，有機會造成阻塞喉嚨及影響呼吸，導致窒息危害生命。

2. 選擇安全性高的物料。嬰兒咬用牙膠時，盡量選擇安全物料，選購牙膠時應看清楚物料標籤，避免購買來歷不明的牙膠。

3. 消毒或儲放牙膠時要留意產品標籤，很多人也誤以為將牙膠放入冰格有助舒緩嬰兒牙肉不適問題。不過，應注意每款牙膠是否適合放到低溫的位置，避免因低溫而造成牙膠表面破裂，影響嬰兒安全。同時，消毒牙膠時也要留意是否能高溫蒸、放入沸水消毒，如因高溫導致牙膠外形損毀、破裂、變形時，有機會釋出化學物質，存有安全風險。

清潔牙膠方法及須知

1. 使用前後，應以溫和肥皂水清洗，再用清水洗淨。

2. 部分牙膠存有小氣孔，要注意清潔用水或BB口水會否進入牙膠內部位置從而演變成發霉。

3. 注意該牙膠使用說明書，留意哪些沖洗方式較為適合。

BB牙膠推介【1】日本 Richell 牙膠 乳齒訓練器 (附盒) 粉色

寶寶愛吸吮手指，這產品方便寶寶握住同時其凹凸部位能刺激牙齦與嘴唇，能夠代替吸吮手指的立體突起物，減少嬰兒接觸病菌。其消毒方法能使用微波爐、煮沸、藥液等消毒。

適用年齡：3個月以上

售價 HK$76 (01會員最多可減HK$15) 購買連結

+ 1

BB牙膠推介【2】日本 Miffy 響紙牙膠安撫咬咬巾

牙膠安撫咬咬巾能刺激BB聽覺、觸覺，感觀發展。而安撫巾內含響紙，發出沙沙聲音，加上顏色豐富，能夠吸引BB注意力。其背面柔軟毛巾布料連著牙膠位，並附有掛扣位置，可以掛在BB車上，方便攜帶。

適用年齡：3個月以上

售價 HK$98 (01會員最多可減HK$19) 購買連結

BB牙膠推介【3】日本 Richell 嬰兒食物形牙膠 (附收納盒)

牙膠造型分別有菠蘿、草莓、提子、士多啤梨、粟米及雪條等，採用食用級矽膠安全物料。同時附獨立收納盒，確保衛生，而消毒方式是可以煮沸消毒。

包裝尺寸：約 112X176X51mm

成分：牙膠 (Silicone)、收納盒(Polypropylene)

耐熱温度：牙膠 (140度)、收納盒 (90度)

售價 HK$76 (01會員最多可減HK$15) 購買連結

BB牙膠推介【4】Edison 水果型牙膠

透過可愛造型吸引嬰兒眼球，同時產品造型能刺激寶寶對色彩的敏感與喜好。其設計貼合寶寶小手弧度，讓寶寶容易抓握。其材料為安全可靠的矽材料，而消毒方法能夠微波消毒或煮沸消毒。

適用年齡：3個月以上

售價 HK$64 (01會員最多可減HK$12) 購買連結

BB牙膠推介【5】日本 Richell 嬰兒牙膠 乳齒訓練器 (附盒及固定夾)

嬰兒牙膠凹凸部份能刺激牙齦與嘴唇，減少嬰兒吸吮手指的機會。產品的彩球搖晃設計，搖晃時同時發出聲音，能夠吸引寶寶注意力。同時，新式固定夾方便寶寶掌握，不易滑落。最後，產品附有透明外盒，無論保存或攜帶都很方便。

售價 HK$76 (01會員最多可減HK$15) 購買連結

日本 Richell 嬰兒牙膠 乳齒訓練器 (附盒及固定夾)

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓