小朋友磨牙源於壓力？即睇磨牙成因及症狀 附中醫推介湯水+穴位

磨牙｜相信孩子的口腔健康一直是家長們備受關注的問題，而小朋友的磨牙現象經常受到專家和父母的高度重視。磨牙不僅影響牙齒的發展，還可能與情緒壓力、睡眠品質等因素有關。若及早識別小朋友的磨牙成因，並採取適當的改善方法，便能更早為孩子的口腔健康做到保障。



八大磨牙症狀

磨牙症不論對於幼童或是成人，都是一種常見的口腔問題，長期的磨牙行為不但會影響睡眠、牙齒損傷或肌肉疼痛，嚴重更會影響臉部輪廓。而常見的磨牙症狀有以下幾種：

1. 睡覺時上下牙齒產生摩擦聲

2. 起床後感到下顎、咀嚼肌疲勞或酸痛

3. 睡眠質素變差

4. 牙齒敏感度增加

5. 牙齒形狀、長度出現變化

6. 下巴肌肉緊繃，以及在移動下巴時聽到異響或感到不適

7. 臉部輪廓出現改變，如變方或寬大

8. 口腔經常出現傷口

磨牙的成因

1. 生理方面

磨牙可能是因身體不適導致的肌肉活動，如小朋友在發育過程上下牙齒咬合不齊，或是乳牙脫落時，會透過上下顎牙齒會互相磨擦以緩解不適。

2. 心理方面

一般當人們精神緊張、出現壓力時，身體會無意識透過磨牙釋放壓力。

熱氣、情緒易導致磨牙

即睇湯水及穴位改善

消食茶 改善脾胃積熱

小朋友喜愛食零食、煎炸食物如薯條、餅乾等或是暴飲暴食，容易導致胃經和大腸經積熱。脾胃積熱的患兒常伴有便秘、口乾、口臭、小便黃等症狀。小兒出現以上症狀可飲用！

消食茶

功效：改善脾胃積熱

材料：芒果核1顆（約10g）、山楂3g、甘草5g、麥芽10g

做法：

1.將材料清洗乾淨，放入鍋中

2.加入500ml水煲20分鐘，放入水瓶中作爲飲料飲用

補氣強身湯 補益氣血

如果幼兒經常出現疲倦、面色蒼白、氣短、手腳冰冷等情況就是氣血不足的表現。家長應帶孩子多曬太陽、做適量的帶氧運動。氣血虛弱的小兒患可飲用一下湯水：

補氣強身湯（3-4人份）

功效：健脾和胃，補益氣血

材料：鵪鶉2隻、五指毛桃40克、蓮子30克、山藥40克、茯苓30克、紅棗3粒、鹽適量

做法：

1.先把鵪鶉清洗乾净，把内臟和尾部去除，汆水后備用

2.把所有材料清洗乾净，放入鍋中，加入1升水

3.先大火煲滾後，轉小火煲1小時，加入適量鹽調味即可

改善磨牙一穴位

由於日間過度興奮、疲勞、緊張等情緒，導致肝陽亢盛，肝風内動，故見小兒夜間磨牙。家長宜妥善安排玩樂時間，於晚上減少興奮的活動，同時適當關心幼兒的情緒狀態。建議家長睡前陪同幼兒進行放鬆的活動例如：閲讀小故事、小兒推拿等，避免睡前觀看手機影片、電視。

「開天門」

做法：在小兒眉心之間往上推至額上前髮際；皮膚乾燥的幼兒可配合BB油進行

頻次：每次30下，一天1-2次，入睡前進行

功效：疏肝理氣、鎮靜安神