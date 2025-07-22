撞崩乳齒是否無需理會？即看牙齒斷裂處理方法 附正確急救3步曲

小朋友崩牙｜小朋友活潑好動，喜歡四處追逐跑跳，一不小心跌倒會容易「撞崩牙」。不過，家長面對這種情況時無需過於擔心，牙齒外傷在不同年齡的兒童中都非常普遍。只要採用正確急救3步曲，並把握黃金治療時間便可！



兒童成長期間活躍好動，牙齒受到意外碰傷十分常見。有部分家長可能會認為，反正孩子日後換牙會再長出恆齒，不去治療也無傷大雅。不過，若過早脫落乳齒，會對小朋友的進食造成影響，同時會導致其他牙齒傾斜或空間喪失。因此，如果受碰撞的牙齒有裂痕、折斷或移位，應儘快見牙科醫生。

乳齒斷裂處理方法

如果發現小朋友的乳齒斷裂，家長不必急於將掉落的牙齒放回原位，因為這樣可能會帶來感染風險，並損害牙齒的牙胚，甚至影響恆齒的生長。

為了避免感染並確保恆齒的健康發育，應儘快帶小朋友就醫。牙科醫生會先進行X光檢查，以確認是否有感染或牙齒碎片遺留在口腔內，然後提供適當的治療方案及緩解疼痛的護理，直到恆齒長出為止。

恆齒斷裂處理方法

5歲以上的兒童通常開始換牙。如果牙齒受到外傷影響到恆齒，治療方法會與乳齒大相徑庭。家長可以根據以下急救3步曲來處理。若外傷較為嚴重，導致牙神經暴露，建議家長當天便帶小朋友就診，牙科醫生將能夠及早為小朋友進行根管治療。

「牙齒外傷正確急救3步曲」

步驟1：

家長盡快找回甩掉或斷開的牙齒，只可接觸牙冠位置，避免碰到牙根。

步驟2：

如果牙齒不髒，可以嘗試立刻把脫落的牙齒放回牙槽內，並咬乾淨的紗布固定牙齒及止血；如果牙齒表面有明顯污染，先用清水輕輕沖洗牙齒，並把牙齒放到生理鹽水或冰牛奶中保持濕潤。切忌用紙巾包裹，或會導致牙根組織細胞脫水、壞死，而大大降低重新植回的機率。同時，家長應需注意不能洗擦或刮走牙根上的軟組織。

步驟3：

最好於30分鐘內將小朋友及保存妥善的牙齒送抵牙醫處，有時即使超過1小時仍有機會復元，但須視乎傷勢而定。