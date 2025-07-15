牙齒變黑未必是蛀牙？或為「抑制蛀牙」好菌　需靠牙醫專業清潔

「我有蛀牙，因為牙齒黑黑的！」一名四年級男童，尚未開口檢查就自認蛀牙，實際檢查後發現，表面平滑無蛀蝕。臺北市立聯合醫院忠孝院區口腔醫學科主診醫生徐維敏指出，這不是蛀牙，而是放射線菌引起的染色。聽到這消息，家長往往鬆一口氣，但也常有疑問：既然有認真刷牙，為何還會「黑黑的」？



硫化鐵沉積 讓牙齒看起來髒髒的

徐維敏醫生說明，染色源於口腔中一種名為「放射線菌」的好菌。這種菌會與唾液中的鐵離子結合，產生黑色的硫化鐵，沉積在牙齒上。雖然不美觀，但這種細菌會抑制容易引發蛀牙的其他菌種，因此口腔較不易蛀牙。這類染色不僅出現在小朋友乳牙，成人也可能發生，與補鐵習慣或飲食中含鐵量過高有關。

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想去除牙齒染色 需靠牙醫專業清潔

硫化鐵染色無法靠日常刷牙清除，需牙醫專業處理。若染色輕微，可透過洗牙、牙面拋光或特製刮除工具改善；若沉積較深，則需使用噴砂（sandblasting）清除。清潔後仍須正確潔牙，建議使用牙刷、牙線、抗菌漱口水，尤其針對牙齦與牙齒交界處加強刷洗，降低復發機率。

徐維敏醫生提醒，染色不等於「免蛀」，若口腔衛生不佳，還是會發生齲齒（蛀牙）。他曾遇過孩子一整排黑黑的牙齒中，單顆牙齒藏有蛀牙，易被忽略。家長若無法判斷，應由牙醫檢查確認，不要自行判定是蛀牙或染色。

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