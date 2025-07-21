小朋友牙黑一定係蛀牙？或與飲食習慣有關！即看兒童牙齒保健貼士

牙齒健康｜幼童牙齒開始發黃發黑，是否等同於蛀牙？小朋友的牙齒變色通常與多種因素有關，包括飲食習慣、身體疾病等。這不僅影響外觀，還可能影響自信心和口腔健康。因此，建議家長應定期帶同子女檢查牙齒，以免影響牙齒發育。

資料來源：衛生署口腔健康促進科



小朋友逐漸長大，開始經歷換牙期，相信有不少家長會留意到恆齒的色澤比較黃，或會擔心與口腔健康有關。不過，恆齒在正常情況下都一般比乳齒「黃」，是由於恆齒的琺瑯質鈣化程度及透光度都較高，光線可以把琺瑯質下層黃色的象牙質呈現出來。不過，若發現牙齒真的變色，便與外在因素和內在因素有關。

導致牙齒變色的因素

外在因素

1. 牙齒表面有啡黑色漬

幼童牙齒發黑並不一定等同於蛀牙，若孩童經常飲用深色的飲品如茶等，色素就會沉積在牙齒表面。家長可以減少讓小朋友飲用深色的飲品以減少色素積聚。

2. 牙齒表面有綠色或橙色漬

若幼童的牙齒表面有綠色或橙色漬，一般原因為牙齒沒給清潔乾淨，積聚在表面的牙菌膜含有一些能發出顏色的細菌或真菌，形成綠色或橙色的漬。只要小朋友每天早晚刷牙和使用牙線，便可以徹底清除牙菌膜，以保持牙齒潔白。

內在因素

1. 牙齒呈灰藍色至啡黃色

如果家長發現小朋友的牙齒呈灰藍色至啡黃色，一般原因為在牙齒發育期間因身體疾病或長期服用四環素，使牙齒變成啡黃甚至灰藍色。而治療方法需透過漂白治療或是貼面修復治療。

2. 牙齒呈灰黑色

若牙齒呈灰黑色，一般因為牙齒蛀壞或牙齒壞死，因碰撞或蛀牙導致牙齒壞死，壞死的牙髓所釋出的物質滲入象牙質，牙齒就會逐漸呈灰黑色。這類因牙髓壞死而引致的牙齒變色，必須以根管治療 (牙髓治療) 處理。若經根管治療後牙齒仍然呈灰黑色，牙科醫生可為牙齒進行牙齒漂白、貼面修復治療或人造牙冠鑲配。

3. 牙齒表面有啡黃或白斑

如果乳齒嚴重蛀壞並波及牙髓，牙髓受到感染，細菌就會經乳齒的牙根尖蔓延，感染鄰近仍在形成中的恆齒，致使這些恆齒的琺瑯質產生啡黃或白斑，或是因為長期吸收過量氟化物會妨礙牙齒琺瑯質的形成，牙齒表面會因而出現啡黃或白斑。

兒童牙齒保健貼士

切忌「餐接餐」進食

蛀牙與兒童飲食及清潔習慣息息相關，若幼兒習慣含着奶入眠，因為奶含糖分，細菌會持續分泌酸性物質侵蝕牙齒，短時間之內可令全口牙蛀光。

幼童進食貼士：

1. 注意含糖食物奶

不應讓幼兒含着奶入眠，預防「奶瓶性蛀牙」糖果、果汁、麵包、餅乾、薯片等：兩餐正餐之間最多可吃一次

2. 恰當零食

水果：咀嚼有利牙齒發育、刺激口水分泌中和口腔酸性，減蛀牙風險

清潔幼兒牙齒方法

在幼童尚未長牙時，家長可用紗布及清水抹口腔，在長牙後便早晚需各刷一次牙。而待小朋友長大至兩歲起，便可以開始使用含氟化物牙膏為子女刷牙，不過，家長緊記應補刷確保徹底清潔，保護小朋友的牙齒健康。