洗衫｜衣物洗後仍飄出悶臭味？洗前「做一件事」可解決免細菌滋生

許多家庭迎來衣服晾完，還是會有潮濕味與悶臭味的惱人現象。日本家政達人Mami分享，通常濕毛巾或是汗濕衣物，如果直接丟在待洗衣堆中，容易滋生細菌，讓臭味無法消散。要消除臭味的關鍵就在於洗衣前，可以先把這些還沒要洗的衣服毛巾晾起來，也可以使用不含氯的漂白劑，都能有效消除衣物臭味。



晾完的衫還有臭味？產生的原因和解決方法你一點要知道：

不少人認為洗衣機能解決一切問題，濕毛巾、髒衣服直接丟進去就能洗的乾淨又香。不過伴隨著雨季來臨，加上香港悶熱潮濕的環境，許多家庭常面臨衣服晾完，還是有潮濕味與悶臭味的現象。尤其在室內晾衣的家庭，對這些現象更為苦惱。

日本達人Mami在家政網站《ARIGATO Corporation》表示，其實衣服晾完仍有臭味的因素，除了天氣之外，通常都是因為濕毛巾和髒衣都在待洗衣堆擺放一段時間。悶熱潮濕的環境造成「莫拉氏菌」大量滋生，讓衣物即便在清洗晾完之後，臭味仍揮散不去。

Mami教大家一招可以有效解決此問題，就是在還沒要洗衣服前，先架起伸縮桿，將這些濕毛巾和髒衣先掛起來。這樣一來可以避免待洗衣堆潮濕悶臭，成為細菌的溫床。此外，若是覺得臭味太重，也可以再丟進洗衣機前，使用不含氯的漂白劑，也能輕鬆解決衣物臭味的問題。

延伸閱讀：洗衫｜雨天晾衫有技巧！5大禁忌別犯「毛巾、連帽tee要這樣掛」

+ 19

延伸閱讀：

梅雨季不怕一身濕！日雜貨1新品超方便 網讚：今年最棒發明

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】