洗衫｜雨天晾衫有技巧！5大禁忌別犯「毛巾、連帽tee要這樣掛」

隨着雨季到來，又要面臨衣服曬不乾的情況，令人相當煩惱。日本專業收納師せのお愛指出，其實衣服曬不乾和你擺放的位置很有關係，他也分享了五個曬衣服禁忌，學會之後可以讓衣服快速晾乾。



據《Yahoo Japan》報道，晾乾衣物的難易程度很大程度上取決於曬乾衣物的方式和位置，日本專業收納師せのお愛分享的5個曬衣服禁忌。

在雨天下洗衫、晾衫，這些技巧一定要識！（按圖了解）



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1. 不要把毛巾兩邊對齊

如果重疊部分較多，暴露在空氣中的表面積就會減少，乾燥速度也會變慢。如果將毛巾兩端錯開懸掛，毛巾會乾得更快。

2. 不要把口袋塞進去

如果將帶有口袋的外套或褲子直接掛在外面，口袋內部和接縫處需要很長時間才能乾燥，如果把口袋翻出來懸掛起來，它就會從內而外徹底乾燥。此外，將褲子撐開可以讓空氣流通，幫助褲子更快乾燥。

3. 不要把厚衣服掛在細衣架上

如果將運動服或連帽Tee等厚衣服掛在細衣架上，織物就會重疊，導致空氣難以流通。使用寬衣架或有立體肩部的衣架，有助於衣服更快乾燥，並防止其變形。

4. 不要把衣服的鈕扣或拉鍊都拉上

如果衣物有很多重疊，則需要更長時間才能烘乾。為了獲得最佳效果，在曬乾之前打開所有扣子和拉鍊，如果擔心襯衫變形，可以只扣最上面的的扣子。

5. 不要在角落晾乾衣服

房間的角落是空氣不易流動且容易累積濕氣的地方，如果可以的話，將衣服放在房間中央或可以吹到冷氣風的地方曬乾，如果這很困難，可以使用風扇或空氣循環器來讓空氣流通以縮短曬乾的時間。

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另外，面對連日濕氣重的天氣，不少人洗好的衣物晾了好幾天還是潮濕難乾，根據《NOWnews》報道，台灣「無毒教母」譚敦慈就分享了幾個簡單又實用的方法，提升衣物乾燥效率，還能同時達到除菌效果。

1. 加強脫水程序，讓衣服甩乾更徹底

衣服洗完後，若直接晾曬在濕度高的環境下，容易因殘留水分而久久不乾。譚敦慈建議，洗衣完成後不妨讓洗衣機再進行一次額外的脫水程序。重複脫水能有效排出更多水分，不僅縮短晾曬時間，也能降低衣服變味或發霉的機率。不過，她提醒，在進行第二次脫水前，應先將衣物取出抖鬆後再放回去，這樣可避免衣物糾結，也能提升脫水效果。

2. 小空間＋抽濕機＝室內曬衣好幫手

在室內晾衣時，若濕氣無法排出，容易成為黴菌滋生的溫床。譚敦慈建議，若使用抽濕機來加速衣物乾燥，最好選擇浴室或衣櫥等密閉的小空間來進行。將半乾的衣服掛好，並將抽濕機擺放在空間的中央，再緊閉門窗，啟動抽濕功能。若是在浴室中操作，則別忘了蓋上馬桶蓋，避免濕氣與異味回流，影響乾衣品質。

3. 利用熨斗快速抽濕又殺菌

有些衣物晾在露台數日仍帶有濕氣，此時若剛好需要整燙，不妨善用熨斗的高溫蒸氣功能。譚敦慈指出，熨斗除了能讓衣服平整，熱氣本身也有助於水分蒸發，還可同時達到高溫殺菌的效果。特別是輕微潮濕的衣物，經過熨燙後不僅乾得更快，穿起來也更服貼舒適。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比烘衣機更好用！專家推1居家必備神器「雨天晾衣快乾不悶臭」，省電方便又耐用】