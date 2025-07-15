曱甴｜酒精、番梘水好用過殺蟲水！自製無毒誘餌也可「飽死」牠們

天氣越來越熱，蟑螂好像也越來越多，但是又不想用殺蟲劑噴得家裏到處都是，可有甚麼滅蟑好工具？專家表示，酒精可以讓蟑螂中毒，但噴的劑量和濃度要夠。比起酒精殺蟑，不如在家泡肥皂水噴霧，更物美價廉、殺蟑效果更好。



氣溫升高以後，不僅蚊子變多，「小強」也到處跑，常讓女性嚇得花容失色。網絡上有網友分享臨時找不到東西殺蟑時，防疫常備的75％酒精是殺蟑好物！台灣研究蟑螂成為專家的台北市立第一女中生物科教師蔡任圃說，蟑螂的呼吸是屬於「氣管系統」，噴75％酒精會讓蟑螂中毒，如果劑量夠，蟑螂有可能會死。但如果噴的量不夠，只會讓牠們中毒，如果沒有死透，等牠們恢復，還是可能跑掉再作怪。

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蟑螂氧氣供應為氣管系統，吸氣直接供氧

台北醫學大學寄生蟲科主任范家堃表示，人類是靠鼻孔呼吸，氧氣送進血液，經由血液循環供應「血氧」。蟑螂是氣管系統，直接由氣管吸氣把氧氣送到全身。牠們的氣管在胸部，身體兩側有一排氣管，吸入的氧氣可以直接供應蟑螂全身。如果酒精噴灑的量夠，從牠們的背部灑蓋到身體兩側的氣管，會讓牠們窒息，至於會不會死，就要看噴的量夠不夠。

稀釋肥皂水噴劑很有效

比起噴酒精，范家堃和蔡任圃建議不妨自己動手做肥皂水放在噴瓶中，效果比酒精更好。因為蟑螂全身有一層脂質做為保護，防水又防油。利用肥皂水，或任何含有去油污效果好的「界面活性劑」成份的洗潔精，加水做成肥皂水，含界面活性劑的肥皂噴霧噴到蟑螂身上，蟑螂的脂質保護膜被破壞，氣管系統也受損，很快就會死了。如果臨時沒有稀釋肥皂水，用洗潔精直接滴在蟑螂背部，讓它覆蓋到身體兩側，蟑螂也可能先窒息，再因為脂質被破壞而死亡。

梳打粉糖餅不殘留毒性殺蟑法

而經過台灣環保署認證過的「混合硼酸」殺蟑藥也很有效。利用硼酸加上糖水、奶粉做成白色餅狀，放在蟑螂、螞蟻常出現的地方，蟑螂被糖水吸引來吃食這些硼酸大餅後，會造成腸道脹裂死亡。少量的硼酸具有弱毒性，如果擔心家中有小孩、寵物，怕被誤食，可以把硼酸換成梳打粉，其他糖水和奶粉一樣，效果雖然沒有混合硼酸強，但也有殺蟑效果。

養蜘蛛殺蟑法

范家堃說，有研究指出，利用一種寄生蜂，寄生蜂會產卵在蟑螂身上，寄生蜂長大後蟑螂就會死亡。但一般人恐怕不敢在家裏養蜂，則可以善用家中蜘蛛。有些蜘蛛是殺蟑高手，而且大多數的蜘蛛無毒性、又不害人，只要對牠們「網開一面」，牠們就可以幫您守護家園。

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