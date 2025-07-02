冷氣機｜風扇怎放可涼得更快？向「這方向」吹可增強對流、更慳電

夏天高溫實在讓人受不了，想要開冷氣又要省電，許多人都知道要搭配循環扇，但台電表示，其實循環扇擺的位子也很重要，擺對了「消暑又守財」，不僅省電，還能快速解決室內溫度不均的情形。



台電早前在Facebook發文表示，「循環扇也有守財位？要怎麼找出循環扇的守財位呢?」冷氣搭配循環扇一起使用，可以幫助室內空氣對流，提高冷房效果，可以消暑又守財。

由於循環扇的扇葉及設計，可以吹出螺旋柱狀的強力風，很適合用來帶動室內空氣流通、增加空氣循環。

加上熱空氣上升、冷空氣下降，這時候循環扇的「守財位」就特別重要，也就是擺在冷氣出風口下方跟冷氣同側，朝房內最長對角處朝室內中央吹，並呈約45度仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射將風帶到室內更深的角落，如此反覆循環促進對流，就能快速調節室溫不均的情況。

台電也提醒，其實冷氣溫度設定26至28度剛好，每調高1度就能省電6％，讓這個夏天涼快消暑外，也能省電省錢唷。

【延伸閱讀，更多使用冷氣機建議】



電風扇｜DC直流電風扇一原因比AC更寧靜省電 搭冷氣使用應這樣放

+ 7

「調低溫度VS調大風量」哪方法涼得較快？日本冷氣廠分享正確答案

+ 6

延伸閱讀：

有夠熱！她們體溫飆破40度送醫搶命，室外沒撐傘、室內沒開冷氣…中暑嚴重「死亡率破3成」，注意11警訊

請師傅來洗冷氣前多說1句話，省下好幾千塊！冷氣不冷、有異味？從濾網到室外機的清潔保養攻略

【本文獲「今周刊」授權轉載。】