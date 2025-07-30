社畜再培訓先導計劃:黃梓曜羅芊諾化身成4S班同學 學會與家人傾訴

社畜再培訓先導計劃｜黃梓曜｜羅芊諾｜由王智德、陳子豐、唐浩然、楊雅文、羅允芝、麥沛東主演的《社畜再培訓先導計劃》由7月28日起於ViuTV 99台播出。故事講述拾圓集團六名員工需到勤識小學與六名小四學生作同班同學，接受為期一個學期的再培訓計劃，不達標者會立即被辭退。黃梓曜（Wesley）和羅芊諾（Sell Sell）等人在劇中飾演拾圓集團員工的同班同學，兩位小演員在拍攝後又對「社畜」二字有甚麼新的解讀？



拾圓集團發出「死亡名單」，余暉（王智德 飾）連同其他五名員工需要接受為期一個學期的再培訓計劃，不達標者會立即被辭退。接受再培訓的地點，竟是一所不折不扣的小學 —— 勤識小學！六名「真．小四生」，加上六名超齡小學生，湊成了「四年S班」，在胡鬧與笑聲中互相砥礪和支持，展開人生的一次補課，重新認識自己。

黃梓曜Wesley：演員之間彷如同輩 建立深厚友誼

由黃梓曜（Wesley）所飾演的潘梓玻（波子），為四年S班的其中一員，性格貪吃且懶散，卻因此成為了余暉在校園生活中的摯友。Wesley與王智德（Alton）之間的對手戲頗為頻繁，兩人更在戲外建立了深厚的友誼。他憶起Alton嚴謹的工作態度，總是會在鏡頭外把握時間複習對白，而其他演員也會聚集在一起對練台詞，他提及：「未來我也希望能嘗試學習這種方法。」不過，Wesley坦言與Alton彼此之間並無前輩或後輩之分，無論在劇裏或劇外，他們總是歡笑聲不斷：「我認為我們的關係更像是同輩。」

羅芊諾Giselle：共嗚成反思契機 需適時聆聽別人

由羅芊諾（Sell Sell）所飾演的戴家文（大家姐）是四年S班中的另一位成員。Sell Sell形容大家姐是一位熱愛運動且具備領導才能的女孩。她坦言，自己的性格與大家姐有幾分相似，並回憶起自己同樣經歷過渴望擁有話事權的心情，因此在拍攝的過程中不時都產生共鳴感。面對需要演繹與自己個性相近的角色，她感悟道：「有時候，自己的想法並不一定是正確的，每個人都應該學會多聆聽他人的意見。」

面對壓力 家人成情感支援

劇組的前輩眾多，兩位小演員難免會在拍攝過程中感受到壓力。Wesley回憶起曾經拍攝的一幕，要求一眾演員一起哭泣，他坦言當時心中充滿了擔憂，生怕因為自己出現失誤而讓大家需要「NG」。Sell Sell則分享了她需在眾人面前吹奏不擅長樂器的經歷，更因擔心表現失準而感到沮喪。然而，幸運的是，兩人都懂得適時向家人傾訴情感，從中獲得支持與啟發，使他們能夠順利完成拍攝。

甚麼是「社畜」？ 二人笑稱不想太快長大

在感受到壓力的同時，二人也在前輩身上收穫到經驗。他們感慨，儘管上一秒演員們在鏡頭外仍在嬉笑打鬧，下一秒卻能迅速進入角色，這種專業精神令他們深感敬佩。被問及會如何描述「社畜」時，他們異口同聲地表示應該是生活壓力巨大、每天除了工作就是吃飯和睡覺。他們更舉例提到，成人世界的工作使人忙碌不堪，失去了自由時間，因為偶爾在外用餐便會感到無比滿足。二人笑言，他們不願太快成為大人，認為此時此刻的無憂無慮是難能可貴的。

儘管童年的逍遙自在為Wesley和Sell Sell帶來了無數快樂，但他們也不時會幻想著將來成為「社畜」的自己。Wesley透露希望自己可以成為一名程序員，期待能將腦海中的幻想透過敲打代碼變為現實。他堅信，編寫程式能激發自己的創作思維。而家中飼養著兩隻小貓的Sell Sell，則夢想成為一名獸醫。她對小動物的熱愛讓她不禁憧憬未來：「我希望能盡我所能救助流浪的小動物，如果有可能，我想為牠們建立一個小住所。」Sell Sell對生命的關懷與期待，映照出她心中溫暖的理想。