01親子x「01空間」請您睇《壞蛋聯盟2》｜新反派惡女聯盟登場！

大獲好評的動畫喜劇大電影《壞蛋聯盟》，今個暑假再度添食《壞蛋聯盟2》(THE BAD GUYS 2)。一班罪犯決定改邪歸正，卻無辜捲入一場驚天大劫案，被迫重操「壞」故業，食腦大鬥法。推動這場案件幕後黑手，竟然是新反派惡女聯盟?



「01空間」會員專屬場次：《壞蛋聯盟2》(THE BAD GUYS 2)

指定場次及時間：8月1日(星期五) 晚上7時30分

戲院地點：影藝戲院荷里活廣場

*每個得獎者可獲兩張戲票（不設劃位）

*得獎者需活動時間前提前到達並換領門票

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《壞蛋聯盟》電影介紹

當《壞蛋聯盟》在2022年首次亮相時，它以顛覆搶劫類型片的巧妙手法，講述了一群動物罪犯的故事——儘管他們機智又自信，卻無法擺脫內心的道德困境。電影以犀利的幽默和溫情完美結合，呈現了一種全新的動畫冒險——既發人深省又娛樂性十足。如今，《壞蛋聯盟2》為這系列開啟了激動人心的新篇章，擴大了故事格局，帶來一場更宏大、橫跨全球的冒險，同時提升了角色和劇情的張力。

故事從這群改過自新的反英雄們的關鍵時刻開始。服完刑期並擁抱新生活的狼先生和他的團隊，如今面臨最大的挑戰：成為社會的功能性成員。「在《壞蛋聯盟》結尾，他們剛出獄，州長Diane Foxington出現在監獄門口問道：『準備好開始工作了嗎？』」回歸監製Damon Ross說。「我們直到這部新電影開始時才知道這句話的真正含義——她只是想讓他們找份『正經工作』。他們現在生活在現實世界中，而『做好人』比想像中更難。」

這個設定為電影提供了豐富的喜劇潛力，同時也觸及了更深層的主題：重塑自我的艱難與荒謬。電影通過這些曾經輕鬆策劃複雜搶劫的犯罪大師，如今在求職面試、租房申請和朝九晚五的平凡生活中笨拙掙扎的情節，找到了幽默的源泉。突然間，他們標誌性的惡作劇和犯罪智慧變得無用武之地。

在動作和喜劇之下，電影探討了一個普遍問題：人真的能改變嗎？皮埃爾說：「這歸根結底是一個關於第二次機會的故事，在犯錯之後，如何重建生活？即使你已經改變，如何證明這一點——尤其是當世界不斷將你拉回過去的自己時？我們的角色正在學習以新的方式運用舊技能，服務而非傷害他人。這種張力推動了他們的旅程。」

這些主題將電影提升到超越類型片的層次，深入探索身份的複雜性。JP Sans說：「核心在於探討什麼真正定義了好與壞，我們如何定義善良？是你曾經的樣子，還是你選擇成為的樣子？在這個常常鼓勵憤世嫉俗的世界裡，我們想提出這樣的問題——同時包裝在一個既搞笑又極具娛樂性的故事中。」

對皮埃爾來說，《壞蛋聯盟2》既是創意挑戰，也是個人里程碑。皮埃爾說：「能再次探索這些角色，我感到非常幸運，帶他們踏上另一場瘋狂冒險，將他們推向陌生領域，觀察他們的成長。當然，製作續集總伴隨著壓力：自我懷疑、反覆斟酌、無眠之夜。這就像拼一幅不知道圖案的千塊拼圖。讓我堅持下去的是我們出色的團隊。每當過程令人窒息時，我會環顧這群才華橫溢的人——藝術家、技術人員、監製、音樂家、動畫師、音效設計師和演員。他們為每一幀畫面注入了熱情。這是我們真正的超能力。」