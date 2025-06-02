暑假好去處2025｜60+親子活動推介 室內遊樂場/親子餐廳/商場打卡

暑假好去處2025｜暑假到了，各位父母計劃好如何與孩子們一起度過了嗎？《01親子》為大家整合多個暑假必玩活動及商場活動，本文將會一一介紹！即睇暑假親子好去處必去活動、熱門商場打卡位的地點及活動日期！



暑假好去處【1】商場打卡篇

暑假好去處【1.1】太古城中心 《Live the Game!》

太古城中心與NBA香港推出《Live the Game!》的NBA主題活動，當中包括「NBA總決賽高光時刻」、「球隊標誌打卡牆」及「總決賽球員更衣室」，更特設「NBA期間限定展覽館」及兩大射籃挑戰互動體驗。

《Live the Game!》

日期：2025年6月6日至8月3日

地點：太古城中心



暑假好去處【1.2】海港城「史迪仔亂入海港城！！！ 」

為慶祝迪士尼《史迪仔》真人版電影於全球開畫票房勇奪冠軍及5月29日在香港上映，「史迪仔亂入海港城！！！」將注入新元素。海港城帶來全新活動獎品及新工作坊，而期間限定店就加推獨家主題商品，還有多款毛公仔、卡套、盲盒等精品玩具！

「史迪仔主題期間限定店」開放詳情

日期：2025年5月1日至6月15日

時間：下午12時至晚上8時

點：海運大廈展覽大堂



暑假好去處【2】玩樂篇

暑假好去處【2.1】親子好去處2025｜香港35+室內遊樂場/工作坊/親子餐廳/快閃優惠

親子好去處2025

暑假好去處【2.2】親子餐廳2025｜精選全港15+餐廳推介 小朋友邊食邊玩 兼影相打卡

親子餐廳2025

暑假好去處【2.3】親子好去處｜全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

親子室內遊樂場2025