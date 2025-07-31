現場直擊荷花BB展2025｜即睇免費贈品＋高CP產品 附9折門票優惠

荷花BB展2025｜荷花集團將於2025年7月31日至8月3日，假香港會議展覽中心Hall 1舉辦「第33屆國際嬰兒、兒童用品博覽」。全港最大型BB展「荷花BB展」集合超過500個攤位，超多熱門嬰幼兒用品、奶粉、食品、外出用品、孕婦用品等你來搶購，優惠低至3折！現場還有超多免費贈品和熱門親子活動，讓你和小朋友一起享受無限購物樂趣！一個絕對不容錯過的親子派對，家長和小朋友都能夠盡情玩樂，到時不見不散！



現場直擊荷花BB展情況

BB 展於今日正式開鑼，早上十時開始入場，現場已有很多市民排隊入場，部份亦已準備行李篋及手推車準備掃貨。

現場很多品牌店鋪都準備很多免費贈品、會員迎新禮品，登記手續簡單，引來源源不絕的市民排隊換領。

而部份零售店舖亦推出購物消費獎，送一些BB禮品或家居用品，同樣引來很多市民排隊光顧。

由於時間尚早，直到早上11時，每個攤位人龍很快消化，市民不需在每個攤位大排長龍。有興趣的市民可以盡早到場，購買心頭好！

荷花BB展2025門票優惠

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快閃9折優惠

成人：$27 (原價$30)

小童：$18 (原價$20)

博覽優惠券：$52 (原價$55)

購買日期：7月24日至30日

*博覽優惠券，在媽媽界亦被稱為書仔、小冊子，集齊了BB展現場不同著數資訊，部分更是購物優惠券限定的免費贈品及購物禮遇，需出示書仔換購。

荷花BB展博覽資訊

日期：2025年7月31至8月2日（10:00 am – 8:00 pm）

2025年8月3日（10:00 am – 7:00 pm）

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1

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以手機號碼登記成為新會員，即送您800積分。

購買荷花BB展門票時，選取門票數量後， 在購票詳情頁面使用「01積分」，以100積分= $1抵扣方式付款。

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荷花BB展2025｜一券在手 盡享獨家優惠、限量贈品

一個能讓一家大細滿載而歸、流年忘返的親子盛事，你又怎能錯過？現在購買博覽優惠券，可以換領多款限量免費贈品，當中包括嬰兒用品、日常試用裝及實用精品，更可以享用多個人氣攤位提供的專屬折扣及優惠，包括購物折扣、即場換購、額外贈品等，絕對是BB展入場必備之選。

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荷花BB展焦點活動1：2025孩子升學教育日

荷花BB展請來7位幼稚園及小學校長，現場分享升學貼士和最新教育趨勢。內容包括：熱門名校的入學策略與面試重點、「龍校」特色分析、直資與國際學校選校心得，以及AI時代下幼兒教育的發展方向，還有如何培養孩子的正向心理。參加者完成活動後，更可獲得總值超過 $500 的實用禮品包。

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荷花BB展焦點活動２：BB爬行比賽

荷花BB展當然不少得BB爬行比賽，每節小組中最快完成賽事的BB將獲得冠亞季軍的殊榮，所有參加BB亦可獲證書和豐富禮品，本次主題為可愛海洋生物，大家可以幫BB換上可愛造型參加比賽。👉🏻荷花BB展門票獨家9折👶🏻

荷花BB展焦點活動3：學前Play & Date

Playgroup透過不同遊戲和多感官探索活動，刺激學前兒童的語言發展、認知能力、社交能力和身體協調，適合1-2.5歲的幼兒參加。👉🏻荷花BB展門票獨家9折👶🏻

荷花BB展焦點活動4：荷花教育學院

新手爸媽對於照顧小朋友有不同疑難，荷花教育學院邀請專家助大家全方位提升育兒技能。課程囊括新手爸媽湊B實習課、嬰兒急救實習班、BLW餵食及哽塞急救實習課、PN入學準備及家長面試攻略等。👉🏻荷花BB展門票獨家9折👶🏻

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荷花BB展焦點活動5：大舞台精采節目及講座

BB展大舞台會在不同時間上演精彩節目，包括不同種類的舞蹈表演、合唱團表演等，另外亦設有不同免費講座，為大家講解新手爸媽育兒資訊、產前產後食補、嬰幼兒護理等主題，為博覽會增添氣氛。

荷花BB展焦點活動6：消費大獎賞

這次博覽消費大獎賞禮品衆多，入場人士只須於BB展即日累積消費滿指定金額，憑指定發票正本，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。

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BB展必搶42樣免費禮品

1.博覽「入場獎賞」- 憑門票即可換領

換領攤位：ZD21

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到ZD21攤位領取豐富禮品一份。

包括每日限量免費換領：Tempo 棉柔潔面巾及純水濕紙巾迷你套裝 或 Cetaphil嬰兒滋潤配方沐浴露50ml 或Qv 潔膚潤露 或 威露氏免洗Q版搓手液 或 威威強效去污梳打洗衣珠試用裝 或 寶碧三層高級軟抽面紙 或 Joie 化妝袋或 其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

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2.博覽「消費大獎賞」- 掃完貨記得換領

換領攤位：ZD25

參觀人士只須於BB展即日累積消費滿$2,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A02/ZD22攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。

獎品包括：LOOOOK AntoOne 閃速收車嬰兒手推車、LOOOOK ViWalk輕量4.7kg濶身雙向嬰兒手推車、Bombol 3Dknit™ 嬰幼兒搖椅、BOMBOL 2合1便攜嬰幼兒餐椅、b&h Helios UV LED消毒烘乾機、QV嬰兒潤膚套裝、Cetaphil透亮抗敏潔面乳、Facesss $100 現金購物劵等。所有禮品每日不同，數量有限，送完即止。

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3.博覽購物優惠券 送嬰兒潤膚乳、潤喉糖

凡購買大會博覽購物優惠券，即送Cetaphil 嬰兒潤膚乳液50ml 或 VIRJOY 極致綿柔純水低敏嬰兒濕巾30片裝 或 植物百味產前產後營養補充試飲套裝 或 得果定免疫防護喉糖 或王子ka4合1洗衣珠袋試用裝 或 Kotex 極緻棉柔安心熟睡褲試用裝 或其他豐富禮品。禮品每日隨機發送，數量有限，送完即止。

換領攤位：預先網上購買套票：大會詢問處憑套票換領

現場：於售票處或大會詢問處購買時換領

+ 1

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4.PayMe 消費3重優惠 最高即減高達$95

只要於場內參加商戶消費滿指定金額，並以PayMe付款及掃瞄優惠券二維碼，即減最高高達$95，詳情如下：

- 優惠 1: 買滿$300即減$15

- 優惠 2: 買滿$600即減$30

- 優惠 3: 買滿$1,000即減$50

每人只可享優惠各一次，每項優惠每日名額有限，先到先得，送完即止。

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5. Fambam Whatsapp媽媽Group送健康胡麻糙米飲

換領攤位：ZD18

只要憑BB展購物優惠券，再加入Fambam Whatsapp Group，即可獲植物百味Elevate胡麻糙米飲 (每日限量200個) 或 Cetaphil 益生元鎖水潔膚乳及潤膚乳液試用裝(29ml) 或 其他豐富禮品。禮品每日隨機發送，數量有限，送完即止。

預先加入：https://bit.ly/3Tw0NtV

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6. 「雀巢媽媽會」迎新禮遇- 超豐富3重禮品賞

換領攤位：A07

準媽媽或寶寶未滿48個月的媽媽，於網上登記成為《雀巢媽媽會》新會員，可到攤位獲得以下3重禮品包。每名會員只限一次。名額有限，先到先得。

1. 獨家角色嬰幼兒禮品套裝，包括手偶安撫巾、萬用夾及棉質襪子。

2. 合作伙伴育兒禮包，包括大王 GOO.N嬰兒紙尿片初生1片、NUK 超乾爽即棄哺乳墊、b&h 極柔優質蜂巢乳墊、詩樂氏 Swashes 濕紙巾及兒童衣服洗衣液等。

3. 完成營養師1對1免費營養諮詢^，更可獲諮詢禮品包，包括Nature Love Mere嬰兒洗衣液80ml、we-GENKI 抗菌消毒液幼兒配方30 ml、QV 潤膚乳液及溫和潔膚潤露、Kimberly 倍樂成人舒爽墊 2片、雀巢纖維樂纖維粉體驗裝6包、INDiCAID 兒童呼吸道檢測劑

^必須提供有效懷孕證明以作核實。

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7. 荷蘭美素佳兒限定迎新禮遇 搶手牛牛禮品

換領攤位：A10

FRISO® Club新會員親臨荷蘭美素佳兒®️攤位有機會獲得「FRISO® Club BB展會員奢寵禮遇」：

1) 孕媽媽尊享：新登記加入FRISO® Club並提交懷孕證明，可獲得輕柔臻萃牛牛被

2) 媽媽出示寶寶出生證明，可獲得立體牛牛兩用袋

3) 其他合作夥伴精彩禮遇

預先登記：https://friso.events/EugeneRegET ，禮品數量有限，送完即止。

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8. HiPP 喜寶送嬰兒車座墊、有機米糊禮物包

即日至7月29日期間完成網上預先登記，即可換領有機禮物包括環保袋、有機純米米糊試用裝及HiPP 電子優惠券；新會員成功登記更可獲Hipp 喜寶嬰兒車座墊，數量有限，送完即止。

換領攤位：A08

另外，孕媽於Organic有機探索館可體驗專業營養師一對一有機孕諮詢，完成後可獲得嬰兒床收納掛袋，數量有限，先到先得！

換領攤位：N01-03, N16-18

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9. 美贊臣媽媽會入會禮遇 – 多感官學前爬行墊

換領攤位：A11, W01, W18

於現場憑懷孕/嬰兒出生證明（18個月或以下），成功登記加入《美贊臣會》成為新會員，即獲迎新禮品包1份，包括：多感官學前爬行墊1個、babySWIPE濕巾迷你裝或奶瓶及蔬果濃縮洗劑旅行裝1件、舒特膚嬰兒護理試用裝1份 、Huggies紙尿片NB碼2片、Huggies超迷你純水嬰兒濕紙巾。所有禮品數量有限，送完即止。

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10. 荷花網禮遇x HUGGIES BB會 一次過換領多款重本禮品 Huggies貨裝尿片

換領攤位：ZC08

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook 、IG、小紅書及Wechat，即可獲贈：Jamieson維他命C 500毫克咀嚼片試食裝、Regain發芽紫莓米飲、Cetaphil 潤膚乳液29ml、VITIS 健齒防蛀牙嬰兒牙膏等豐富禮品。每日禮品隨機發送。

同時加入Huggies BB會成為新會員，即送Natural系列貨裝紙尿片NB碼或 學習褲 (中/大/加大碼)！每日禮品數量有限，送完即止。Huggies BB會預先登記：https://wa.link/b6i474。

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11. Aptamil入會送 超實用二合一嬰兒背帶連腰櫈

換領攤位：A12

孕媽媽及新手媽媽成功登記成為Apta Club會員，即到攤位換領豐富禮遇包括：

孕媽媽專屬：二合一嬰兒背帶連腰櫈 — 人體工學座椅配合支撐腰帶，寶寶更舒適！

新手媽媽*專屬：便攜嬰兒單肩背帶 — 輕便易攜，外出必備！

現場更設孕媽媽專屬一對一營養咨詢，Apta Club 專業團隊為你排解孕期及育兒疑難。

*指育有7個月以下BB的媽媽。

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12. NewBorn Mama 送小熊嬰兒專用睡枕

換領攤位：S17-18

憑BB展購物優惠券及登記成為新會員，即送限量小熊嬰兒專用睡枕(價值$280)

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13. 卡洛塔妮®送 得意羊仔造型斜揹袋

換領攤位：Y01-03

憑荷花博覽優惠券，並成功加入卡洛塔妮®媽媽會成為新會員，即獲羊仔造型斜揹袋(價值$200)。

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14. 「迪士尼美語世界」- 送得意米奇圍巾 及 歌曲指偶互動組

換領攤位：A05

只需現場填妥資料，「迪士尼美語世界」Mickey & Friends 圍巾及 嬰幼兒禮品優惠券包括：

馬百良黃金初乳益生菌( 2條試用裝)、GERBER®有機純米磨牙米餅、Ergobaby購物現金券、Medtimes 兒童疫苗優惠券、Catalo精美丁丁福袋及試用裝。完成即場體驗更送Wiggly Worm歌曲指偶互動組。禮品數量有限，送完即止。

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15. Pampers登記 即送尿片試用裝

換領攤位：Z01, Z26

憑荷花博覽優惠券及登記Pampers BB會，即可換領奢寵舒適紙尿片或Ichiban拉拉褲免費領試用裝NB-XL乙包。數量有限，送完即止。登記網址：https://bit.ly/4o433qn

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16. Herbal Senses 送100%純棉熊仔口水巾

換領攤位：U20 -U22

只需Follow Herbal Senses Instagram 及加入Herbal Senses媽媽會whatsapp group，即送 6層紗純棉圍肩口水巾，100% 6重紗純棉， 親膚軟棉。

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17. 寶寶百味 送孕媽及寶寶營養食品

換領攤位：F08-09

加入Whatsapp群組及追蹤植物百味Instagram，即可免費獲得植物百味產前後營養補充試飲1包。

再追蹤植物百味及寶寶百味小紅書官方賬戶，額外送出寶寶百味3合1有機BB胚芽米1盒。所有禮品數量有限，送完即止。

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18. Kiddylicious 送英國健康嬰幼兒小食

換領攤位：W04-06

憑購物優惠券可免費獲得Kiddylicious健康嬰幼兒小食試食裝一包，試食裝數量有限，送完即止。

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19. NUK - 送清潔BB小法寶 - 濕紙巾

換領攤位：G01-02, G17-18

到NUK攤位出示購物優惠券並Like & Share NUK Hong Kong專頁及帖子，即可獲得NUK嬰兒濕紙巾10片裝1包。

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20. Kabrita®佳貝艾特®媽媽會 送嬰兒圍兜

換領攤位：H05-06, H19-20

於現場展位成功登記成為Kabrita®佳貝艾特®媽媽會新會員，即可免費獲贈精美嬰兒圍兜1件。

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21. Bowtie 送雨傘、紗巾、口水肩

換領攤位：ZC01-02

掃描QR code填妥表格，即可參加計時遊戲，時間越接近目標秒數，禮物越豐富，贏走雨傘或紗巾或口水肩等禮物！人人有獎！

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22. meroware ELLE零食球

換領攤位：E02

為慶祝meroware首次在香港參與荷花BB展，凡蒞臨攤位(編號: E02, 鄰近HALL 1A位置)拍照打卡，並以帖文或限時動態形式上載至社交平台，並追蹤 @lovemerojp社交帳戶，即場可獲贈 ELLE零食球乙個。顏色隨機，送完即止，每人只限領取一份。

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23. 南瓜健康-免費椰蓉紫薯芋泥

換領攤位：E23

讚好南瓜健康Facebook/Instagram 專頁，並讚好南瓜健康內的荷花展貼文及TAG 2位朋友，即可獲免費椰蓉紫薯芋泥。

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24. 貝達安空氣消毒淨化液8毫升 (試用裝)

換領攤位：F23-24

憑購物優惠券，即時讚好Facebook專頁，可獲得貝達安空氣消毒淨化液8毫升 (試用裝)乙支。

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25. 幸福米寶小零食

換領攤位：G12-13

憑購物優惠券，follow & like UPANG , POLED , ReadyGo易購網 IG，可換購幸福米寶食品一份（數量有限，送完即止）。

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26. AMOR初生嬰兒小禮物

換領攤位：H11, H14

填妥優惠券背後資料及按like AMOR Facebook專頁、即可獲贈禮品一份。

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27. CATALO 精美丁丁福袋

換領攤位：L01, L24-25

於會場新登記成為CATALO 會員即送CATALO 精美丁丁福袋一個及可玩夾公仔機一次。

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28. Natural Sensation試用裝

換領攤位：M08-11, M16-19

於第33屆國際嬰兒、兒童用品博覽到Chicco攤位登記簡單資料即可換領Natural Sensation 試用裝 30ml，每人限換領乙份。

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29. 田原香滴雞精-常溫滴雞精體驗包

換領攤位：N04-05, N14-15

憑購物優惠券，掃描QRcode並加入官方whatsapp，即免費換領常溫滴雞精體驗包1包。(每日限80組，送完即止)

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30. Una Garia Kids and Body Care

換領攤位：N06-07, N12-13

出示已換領優惠券確認頁面，提交購物優惠券並完成產品登記體驗後可換領贈品，數量有限，送完即止。

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31. b&h 銀離子抗菌零食密實袋2片裝

換領攤位：P01, P24-25

以購物優惠券到b&h展位掃QRcode後，即可免費領取。

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32. PNKids兒童全面維他命及礦物質軟糖(無糖)試食裝

換領攤位：P22

憑購物優惠券，可免費換領PNKids兒童全面維他命及礦物質軟糖(無糖)試食裝一份及HK$10網店現金券。

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33. Be.sh Organic天然有All-in-one寶寶沖涼液50ml

換領攤位：Q14-15

於會場內追蹤 Be.sh Organic Facebook 或 Instagram，並親臨攤位，出示畫面，即可領取「澳洲天然有機 ALL-IN-ONE 嬰幼兒有機嫩膚沐浴+洗髮露二合一」50ml一瓶。每天限量贈送200支，每人限領一份，數量有限，送完即止！

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34. 馬百良黃金初乳益生菌試食裝

換領攤位：R01-02, R17-18

憑購物優惠券，Like Facebook or Follow Instagram 可獲得馬百良黃金初乳益生菌試食裝乙條。

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35. Parasol「保屁平安」2片試用裝

換領攤位：R04-05, R14-15

凡到 Parasol 攤位打咭及追蹤 Parasol.hongkong IG，就可免費獲贈一包Parasol「保屁平安」2片試用裝。

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36. Equazen佳健素免費魚油

換領攤位：U23

到U23佳健素攤位，可免費換領魚油試用裝一包。佳兒魚油適用6個月至3歲幼兒；專注魚油適用3歲以上至成人。

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37. 娘辰媽媽藥浴包

換領攤位：Y06-07

在社交媒體上追蹤 @HaveAGoodTime.HK (Instagram) 或 娘辰 | 產後調理食療 (Facebook) ，並向工作人員出示證明即可免費獲得，款式隨機 每人限換領一份，數量有限 換完即止。

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38. 明治成長配方（1-3歲）Ezcube粒粒裝 2條 (試用)

換領攤位：ZA09-10

憑博覽優惠券可換領明治成長配方(1-3歲)EZcube粒粒裝2條。

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39. JcoNAT 30ml乙支

換領攤位：ZA13

現場成功註冊JcoNAT會員或者like JcoNAT FB/IG 並轉發指定貼文，出示購物優惠券，即可獲贈JcoNAT 原生除菌液 30ml 乙支。

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40. 愈BE MY ONLY可愛BB紗巾

換領攤位：H15

填妥登記表格即可領取。

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41.「康巴易」硅凝膠疤痕修復貼

換領攤位：B03

顧客需於 https://herbapmatrix.com/registration/ 登記成為會員，讚好「康疤適」Facebook及Instagram並發佈帖文，即可換領「康巴易」硅凝膠疤痕修復貼1片，數量有限，換完即止。

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42. 感統訓練撫觸球1套

換領攤位：A13

現場打卡，即可獲贈感統訓練撫觸球1套 (價值：$88)。

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BB展必買高CP購物清單

1. PPSU新生兒優越套裝

攤位：G01-02, G17-18

Premium Choice奶嘴頸部細窄，扁平設計減少牙床壓力，為舌頭及下顎提供更多空間吸啜。頂部加倍柔軟更貼合寶寶上顎，選用高品質PPSU物料，使用防脹氣自動排氣系統設計

套裝包括：PCH 300mL寬口PPSU奶瓶連矽膠奶嘴(0-6個月中孔) 4個、PCH 150mL寬口PPSU奶瓶連矽膠奶嘴(0-6個月中孔) 2個、PCH矽膠奶嘴(0-6個月細孔) 2個、超透氣安撫奶嘴連盒2個裝 (0-6個月) 1盒、嬰孩口腔清潔棉 (25片裝) 1盒、濕紙巾 (10片裝) 1包、超乾爽即棄哺乳墊 (2片裝) 2包、奶瓶蔬果清洗液 60mL 2支、指甲鉗 1件

原價：$1,149 優惠價：$395 (35折)

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2. 馬百良十六度超特濃熬雞精

攤位：R01-02, R17-18

馬百良十六度超特濃熬雞精，擁有豐富的天然膠原蛋白，口感比市面其他類似產品更香醇濃郁，猶如花膠雞湯般黏口，孕媽上奶必備。

原價：$798 優惠價：$240 (3折)

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3. b&h Metis雙向手推車 (玫瑰紅)

攤位：P01, P24-25

單踩單煞，360度帶定位功能，四輪避震，五點式安全帶，讓寶寶乘坐更安全舒適，單手收車，輕鬆操作使用，可平躺約175°。

原價：$1,980 優惠價：$499 (35折)

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4. Haenim喜臨 PA防脹氣寬口奶瓶(150ml)

攤位：T14-15

像媽媽般柔軟的仿乳奶嘴，韓國製造的100%矽膠奶嘴，它們柔軟、有彈性、不黏手，為嬰兒提供愉快的進食體驗。

原價：$148 優惠價：$20 (15折)

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5. 樂道月子28+2小滿月套裝

攤位：X12-13

每盒共37天分量月子藥膳湯，補足基本28天外，特別延長2天補身期以大補元氣，完整補足中醫坐月首30日補身黃金期，提供額外7天生化湯，排走體內廢物，提升進補功效。

配方由專業團隊(大學教授、婦科中醫、星級陪月)共同研發，貼心照顧坐月的每段時期需求，從一開始的袪惡露、到預防風寒及大補血氣外，配方更加入三大補身重點－「補骨鈣、養烏髮、補腦養神」。採用上乘材料，取材自東北梅花鹿鹿茸及韓國高麗蔘，有助提高免疫力及為身體大補元氣的功效。讓坐月進補功效提升。

原價：$ 7,579 優惠價：$ 2,680 (35折)

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5.Made for Me 雙邊電動吸奶器

攤位：C18-20

Made for Me 雙邊電動吸奶器專為母乳媽媽設計，結合智能吸乳技術與柔軟按摩花瓣矽膠杯，幫助更高效刺激乳汁分泌，縮短擠乳時間。新升級的按摩花瓣能促進泌乳，並可選擇單泵或雙泵模式靈活使用。一體式喇叭方便組裝清潔，內置防回流系統確保母乳全數流入奶瓶，避免浪費。

原價：$1,799 優惠價：$699 (39折)

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6. MAMA.ME家用三節束腹帶

攤位：D18-20

特別的分尾設計，可個別調校三節圈圍、緊貼腹部，備有軟墊、升級版厚度及彈力均提升兩倍。

原價：$780 優惠價：$299 (38折)

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7. Haenim喜臨UV LED消毒烘乾機「陽光系列」

攤位：T14-15

韓國製造喜臨奶瓶消毒機，簡單操作，99.999%高效殺菌技術，一機搞定奶瓶、奶嘴同玩具。

原價：$3,360 優惠價：$1,799 (55折) (需憑購物優惠券換領優惠)

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8. infantino 吹氣浴盤連波波池 (小鯨魚)

攤位：K06-07

把球放在鯨魚浴缸裡就會變成 一個充滿水花的球池。可幫助小寶寶適應大浴缸。鬆開塞子即可排水，輕鬆放氣折疊，居家或旅行皆宜。

原價：$299 優惠價：$99 (33折)

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9. One2Stay戶內外兩用摺疊高腳餐椅升級版

攤位：K12-13

One2Stay戶內外兩用摺疊高腳餐椅僅重3公斤，非常穩定，可在數秒內展開。便攜式設計配備輕便旅行袋，方便攜帶。

原價：$1,150 優惠價：$388 (34折) 每日限量12張

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10. Dodopapa兒童成長杯

攤位：P07-08, P17-18

Dodopapa 成長杯，三段水量調節，防漏設計，食品級材質，耐高溫，全杯可拆洗，陪伴孩子安心成長。

原價：$189 優惠價：$60 (32折)

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11. 韓國MyBEE嬰幼兒家居清潔套裝

攤位：Q06-07, Q20-21, Q22-23

韓國 MyBEE 是韓國媽媽們最喜愛的品牌，MyBEE對每款產品的品質安全十分重視，選用最優質的原材料及以環保理念為主要考慮的因素，將最好的MyBEE產品給最心愛的寶寶及家庭，打造更美好、更幸福的育兒生活。選用天然植物萃取物提煉，添加溫和配方，安全可靠，強效潔淨力。

會場優惠套裝，每日限量50套，包括：嬰兒洗衣液、嬰兒柔順劑、衣物去污噴霧、奶樽/餐具及蔬果清潔液、濕紙巾及嬰兒香皂，再額外贈送嬰兒洗衣液300ml及柔順劑300ml。

原價：$309 優惠價：$128 (41折)

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12. THERMOS 6公升真空煲套裝

攤位：S02-03

媽媽從懷孕階段開始，使用真空煲製作養生湯水、滋補飯餸。THERMOS 6 公升真空煲，亦可放兩個 3 公升內鍋，同時烹調兩個菜式。真空煲內層透過真空熱力，把食材燜熟。無需插電，節省看火時間，減輕媽媽煮食時忘記關火的煩惱。

原價：$4,952 優惠價：$1,780 (35折)

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13. Microlife NC300非觸式多功能溫度計

攤位：ZA08

Microlife NC300非觸式多功能溫度計(Non-Contact Multi-Function Thermometer)是寶寶及媽媽家居必備的必需品，Microlife NC300非觸式多功能溫度計具備1秘快速測量，30組記憶，發燒警示，華氏及攝氏切換及測量體溫及物件溫度，包括水溫奶溫等功能，2年保修。

原價：$590 優惠價：$250 (42折)

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14. DWINGULER韓國雙面遊戲墊

攤位：A01

正反兩面採用不同設計，備有多種主題及鮮艷顏色，有助啟發寶寶想像力和創造力，提升學習興趣。

原價：$ 1,299 優惠價：$599 (46折)

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15. Mustela 初生寶寶護理套裝

攤位：M05-07, M20-22

有機髮膚沐浴啫喱 (無香料) 400mlx2

有機潤膚乳 (無香料)150mlx1

有機潔膚水 (不用過水)(無香料) 400mlx1

去頭泥洗頭水 150mlx1

維他命換片護膚膏 123 100mlx1

植物纖維無香濕紙巾60 sheetsx1

原價：$974 優惠價：$498 (5折) (需憑購物優惠券換領優惠)

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加入美贊臣會即獲限量迎新禮品 網上預先登記 更獲額外禮遇

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* 申請人需於2025年7月31日至8月3日親臨第33屆國際嬰兒、兒童用品博覽並成功登記加入《美贊臣會》且確認成為新會員，即可獲得指定迎新禮品包 (1份) 。

^只適用於有提供有效懷孕或嬰兒出生證明（18個月或以下）的新會員。

**預約登記禮品只限指定款式產品，不設更換，數量有限，先到先得，送完即止。

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所有禮品數量有限，換完即止。圖片只供參考，一切以實物為準。以上活動受有關條款及細則約束。

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門票使用：

1. 小童門券只適用於3至12歲之小童使用

2. 於會場入口出示門券，即可進場

3. 任何影印本或影像均不會被接受

4. 每日展覽關閉前30分鐘終止入場

5. 門票一經確認及付款後，恕不作更改及退款

6. 每張門券可參加「博覽入場獎賞」一次，請到https://bit.ly/3XQwzVK 填妥資料，便可於博覽期間到「攤位ZA41」換領禮品一份。

7. 如購買「成人門票連博覽優惠券 (1本)」，博覽購物優惠券將於入口同時換領，並且不可於會場內重複購買博覽購物優惠券。

8. 如購買「成人入場券」，可憑門券於會場內詢問處購買一本博覽購物優惠券，一票只限購買一本。

9. 如購買「小童入場券」，小童門券不適用於購買博覽購物優惠券。

10. 如有任何爭議，荷花集團保留最終決定權。

如有查詢，請聯絡主辦機構荷花集團：

電話：2811 4522 / 電郵：info@eugenegroup.com.hk



進場流程：

(1) 打開由 寄出的訂單電郵, 標題: 你已成功報名 - 「荷花BB展 - 第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽 入場門票 + 購物優惠券｜9折早鳥優惠｜灣仔會展」 按 查看電子票 ， 並憑電子票入場。

(2) 預先下載「香港01」APP以確保進場過程暢順，按指示打開電子票，並向工作人員展示QR Code掃瞄進場。如客戶購買多於一張門票，只需向左滑動便可檢視其他門票。