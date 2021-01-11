陳自瑤深夜回家收女兒心心便條　陳豪女兒掛住爸爸吻電腦螢幕

《萬千星輝頒獎典禮2020》昨晚舉行，由於疫情關係，現場不設現場觀眾，只得一眾藝人盛裝出席。爸爸媽媽參加頒獎典禮，仔女無法在現場替父母皆有，只得留在家中等待父母回家。陳豪昨日亦有參加頒獎典禮，太太陳茵媺上載一段囡囡Camilla 看爸爸走紅地氈的短片，只見囡囡非常想念爸爸，連陳茵媺都不禁呷醋表示「有人比我更想念他」。

陳茵媺昨晚上載一段囡囡Camilla 看爸爸走紅地氈的短片，只見Camilla看到爸爸出現馬上大叫「爸爸！」，然後上前親吻電腦螢幕內的爸爸，讓陳茵媺都不禁呷醋表示「有人比我更想念他」。其實陳豪昨晚在頒獎典禮上除拍照及出鏡外全程罩不離口，讓網民大讚是好爸爸。

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另外，頒獎典禮上另一個焦點在於視帝王浩信和陳自瑤的婚變傳聞上，王浩信獲獎時時致謝陳自瑤，但陳自瑤卻目無表情，「黑面」回應。不過，陳自瑤晚上亦在Insatgram表示囡囡留在家中等待父母回家，並留下字條溫馨提醒要記得列印工作紙和時間表，陳自瑤亦表示「回家亦要替小寶貝準備明天功課，家庭事業兩兼顧，真的不容易，但我會盡力做到最好。Good Night!」

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