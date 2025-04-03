張寶兒公開產後飲食餐單 分享自家製養生茶食譜 抗疲勞、補脾養胃

產後飲食｜現年33歲的張寶兒與丈夫袁偉豪結婚4年多，前年誕下兒子「袁咕碌」（袁晞祐），一家三口幸福美滿。日前（3月29日）張寶兒在社交平台上分享自己一天的健康飲食清單，她提及道當自己生育後，因為餵哺母乳而戒掉吃生食的習慣，繼而開始進行養生飲食。



33歲的張寶兒與袁偉豪結婚4年多，前年誕下兒子「袁咕碌」（袁晞祐），成為人母後的張寶兒，明顯減少幕前演出，轉戰社交平台做KOL，不時在網上分享育兒、生活資訊。日前（3月29日）張寶兒在社交平台上分享自己一天的健康飲食清單，提供給各位爸媽參考。

圖片來源: _bowiecheung@Instagram

每天必飲黃芪南棗水 補氣養顏

張寶兒分享自己自從誕下兒子後每天起床必飲黃芪南棗水，黃芪具有補氣、養血、益中的功效，而南棗具有健腦安神、補脾養胃，美容養顏的功效。

黃芪南棗水

材料：10-15g黃芪、南棗

做法：煮10分鐘出味即可

注：黃芪切片更容易出味

此外，張寶兒亦分享自己每天至少食4款營養補充品，以彌補日常飲食中可能缺乏的營養素或輔助改善特定健康問題，但她同時提醒各位需根據個人情況理性選擇。

分享產後飲食餐單 注重蛋白質及脂肪含量

張寶兒更分享她的早餐搭配，包括酸種麵包、牛油果、小番茄和2隻雞蛋，她亦習慣在食用時淋上少許亞麻籽油，亞麻籽油含a-亞麻酸的多不飽和脂肪油，有利於健康，而酸種麵包營養豐富、容易消化、升糖慢，適合麩質敏感的人。

在午餐後，張寶兒習慣飲用手沖咖啡，由於果香的咖啡豆偏酸，油脂相對較少，她都較喜歡以偏酸的咖啡豆沖調咖啡。直至3時左右，她會將仔仔剩下的午餐糕點作為她的健康零食。

到了晚上7時，張寶兒分享晚飯時間的健康菜式，提及菜式都是包含豐富蛋白質和脂肪，包括有雜菜煲、魚湯、蒸雞、三文魚和黑米飯，還有仔仔剩下的晚餐。